Экономика
Газета.RuЯпония намерена полностью отказаться от ТЭЦ, работающих на угле
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма заявил, что власти страны рассматривают возможность полного отказа от эксплуатации ТЭЦ, работающих на угольном сырье, ради сохранения окружающей среды, передает РИА "Новости".
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Япония закроет устаревшие угольные электростанции, чтобы сократить выбросы
Обзор газет02 июля в 09:53
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
В ближайшие два месяца социальные работники различного ранга получат дополнительные денежные пособия.
Evo-rus.com вчера в 03:54
Общество
За сутки в РФ выявили около 7 тысяч новых случаев коронавируса
За сутки в 83 российских регионах выявили 6760 новых случаев коронавируса.
Газета Кемерова 02 июля в 03:35
Общество
Более 10 тысяч подмосковных школьников сдали ЕГЭ
Сегодня школьники в Подмосковье сдали ЕГЭ по предмету на выбор — литературе, географии, информатике и ИКТ.
РИА Новости вчера в 12:20
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Общество
Отели Черноморского побережья России повысили цены из-за закрытых границ
Качественные отели Кубани и Крыма поднимают цены на размещение в связи с ажиотажным спросом - многие гостиницы в июле уже полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж, заявили "Интерфаксу" опрошенные эксперты.
Интерфакс 04:19
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Apple попытается сделать из iPhone замену паспорту
На просторах интернета появились довольно интересные данные о новом патенте компании Apple.
ГлобалМСК.ру 03:32
Политика
Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
Общество
В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю
Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 00:09
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Общество
Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей
Сумма может составлять до 50 000 в год.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Экономика
Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства.
Вести.Ru 03:39
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 02 июля в 09:03
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
RT на русском 00:00
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news вчера в 06:53
Футбол
В РПЛ не исключили проведение матча за Суперкубок России за рубежом
Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил, что поединок за Суперкубок России 2020 года может состояться в зимнее время.
Vprognoze.ru 03:44
Общество
В ВОЗ объявили о повторном пике коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что в некоторых странах в настоящее время начался новый пик заболевания коронавирусной инфекцией.
АБН 04:34
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 02 июля в 06:14
Политика
Глава НАО отказался от планов по объединению с Архангельской областью
Временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил, что регион не будет объединяться с Архангельской областью.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:05
Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском вчера в 09:39
Происшествия
В Севастополе от коронавируса скончался пятый пациент
В городе зафиксирована еще одна смерть от COVID-19. Гражданин пытался лечиться дома, однако к положительном результату это не привело.
КП - Севастополь 04:47
Общество
В Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности
В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве.
РБК 02:25
Происшествия
В доме престарелых в Японии нашли тела 14 человек
Четырнадцать человек без признаков жизни обнаружены в доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, где после сильных ливней начались паводки, сообщило агентство Киодо.
РИА Новости 04:50
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости вчера в 09:40
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43