Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма заявил, что власти страны рассматривают возможность полного отказа от эксплуатации ТЭЦ, работающих на угольном сырье, ради сохранения окружающей среды, передает РИА "Новости".

Япония намерена полностью отказаться от ТЭЦ, работающих на угле

Общество Отели Черноморского побережья России повысили цены из-за закрытых границ Качественные отели Кубани и Крыма поднимают цены на размещение в связи с ажиотажным спросом - многие гостиницы в июле уже полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж, заявили "Интерфаксу" опрошенные эксперты. 1

Политика Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.

Общество В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства. 37

Политика Поправки к Конституции РФ вступили в силу Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу. 283

Экономика В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. 610

Общество Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области. 256

Футбол В РПЛ не исключили проведение матча за Суперкубок России за рубежом Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил, что поединок за Суперкубок России 2020 года может состояться в зимнее время.

Общество В ВОЗ объявили о повторном пике коронавируса Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что в некоторых странах в настоящее время начался новый пик заболевания коронавирусной инфекцией. 40

Происшествия В Севастополе от коронавируса скончался пятый пациент В городе зафиксирована еще одна смерть от COVID-19. Гражданин пытался лечиться дома, однако к положительном результату это не привело.