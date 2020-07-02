Экономика

Газета.RuГазета.RuЯпония намерена полностью отказаться от ТЭЦ, работающих на угле

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма заявил, что власти страны рассматривают возможность полного отказа от эксплуатации ТЭЦ, работающих на угольном сырье, ради сохранения окружающей среды, передает РИА "Новости".
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