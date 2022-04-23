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Япония не планирует выходить из совместного с Россией проекта «Сахалин-2»

В то время как англо-голландская Shell ведет переговоры с китайской нефтяной компанией о продаже своей доли в совместном проекте по разработке газонефтяных месторождений «Сахалин-2», японцы на подобный шаг решили не идти.
Военное обозрение
«Выход (из проекта) не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», — заявил Хагиуда.
ФАН
Shell владеет 27,5% акций «Сахалина-2», еще 50% принадлежит «Газпрому».
РБК
«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции.
Lenta.ru

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