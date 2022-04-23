Военное обозрениеЯпония не планирует выходить из совместного с Россией проекта «Сахалин-2»В то время как англо-голландская Shell ведет переговоры с китайской нефтяной компанией о продаже своей доли в совместном проекте по разработке газонефтяных месторождений «Сахалин-2», японцы на подобный шаг решили не идти.Военное обозрение«Выход (из проекта) не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», — заявил Хагиуда.ФАНShell владеет 27,5% акций «Сахалина-2», еще 50% принадлежит «Газпрому».РБК«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции.Lenta.ruЧитать далееСвернутьВоенное обозрениеВоенное обозрениеPravda.RuИА Красная ВеснаГазета.RuИнфоСМИYakutsk.ruКомсомольская правдаФАНLife.ruСахалин.ИнфоПодробнее о событииВ правительстве Японии объяснили отказ выйти из «Сахалина-2»Рамблер03:53Министр Хагиуда объяснил, что Япония опасается выйти из «Сахалина-2» из-за третьих странLenta.ru23:48Минэкономики Японии признало, что отказ от инвестиций в «Сахалин — 2» сыграет на руку РоссииФАН01:25В правительстве Японии объяснили отказ выйти из проекта «Сахалин-2»Газета.Ru02:09В кабмине Японии объяснили отказ выйти из «Сахалина-2»Общественная служба новостей23:47Япония: для нас неприемлем энергетический разрыв в РоссиейPravda.Ru23:07В правительстве Японии объяснили отказ выйти из «Сахалина-2»РБК20:42Показать ещёОценить335Поделиться