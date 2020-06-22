с чего всё началось

Япония решила отказаться от размещения американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита, сообщает Kyodo со ссылкой на главу японского Минобороны Таро Коно.

В Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore

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