Политика

RT на русскомRT на русскомВ Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore

Япония решила отказаться от размещения американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита, сообщает Kyodo со ссылкой на главу японского Минобороны Таро Коно.
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с чего всё началось
Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ принял это решение на заседании в среду, 24 июня, сообщил Коно собранию законодателей от правящей Либерально-демократической партии, передаёт
 Kyodo.
News.ruвчера в 20:06

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Япония отказалась от размещения американских ПРО

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Япония аннулировала план по развертыванию американских комплексов ПРО

RuNews24.ruвчера в 20:36
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Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

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Путин заявил о резком изменении уклада жизни россиян

Президент РФ озвучил, что прошедшие дни и месяцы существенно изменили восприятие времени и были насыщенными на перемены.
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В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
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«Локомотив» изолировался на базе в Баковке

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Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
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Немецкая газета опубликовала статью Путина о Второй мировой войне

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Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
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Гендиректор «Локомотива» ответил на критику Семина

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В омском доме престарелых произошла вспышка коронавируса

Омск, 25 июня 2020, 10:01 — REGNUM В Омске в «Нежинском геронтологическом центре», подведомственном министерству труда и соцразвития региона, произошла вспышка коронавируса.
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