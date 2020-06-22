Политика
RT на русскомВ Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore
Япония решила отказаться от размещения американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита, сообщает Kyodo со ссылкой на главу японского Минобороны Таро Коно.
Читать в источнике
Оценить241
с чего всё началось
Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ принял это решение на заседании в среду, 24 июня, сообщил Коно собранию законодателей от правящей Либерально-демократической партии, передаёт Kyodo.News.ru20:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Авто
С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения
Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb 22 июня в 22:58
Армия и оружие
«Детские болезни» у «Арматы» прошли, сообщил разработчик
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, сообщил РИА Новости руководитель бригады "Уралвагонзавода", готовящей технику к параду Победы, Михаил Бегман.
РИА Новости 21:55
Общество
Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
Россияне с 25 июня смогут проголосовать по поправкам в конституцию, для жителей Москвы и Нижегородской области с этого дня также доступно электронное дистанционное голосование, следует из календарного плана ЦИК.
РИА Новости 17:06
Общество
Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Политика
Ветеран ВОВ отреагировал на слова Путина о Победе
В телетрансляцию с парада попала реакция одного из ветеранов, когда тот отреагировал на речь президента.
ИнфоСМИ 12:59
Космос
Эксперт назвал причины невозможности жить на Луне и Марсе
Люди не смогут жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения, рассказал в четверг, 25 июня, заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
Известия 21:43
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета вчера в 09:44
Армия и оружие
В России идут заводские испытания парашютной системы «Штурм»
Город55.ру вчера в 07:44
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК 21:37
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Общество
ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом
На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости 13:26
Здоровье
Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом
«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском 22 июня в 05:34
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Футбол
«Реал» обыграл «Мальорку» и вернул лидерство в Примере
LiveSport.ru 17:58
Происшествия
Число жертв землетрясения на юге Мексики возросло до 10
Число погибших при землетрясении у берегов штата Оахака на юге Мексики 23 июня возросло до 10.
ТАСС 21:23
Экономика
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Политика
Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу
Коммерсантъ 20:53
Армия и оружие
США перебросили в Польшу две тысячи военных и 30 истребителей F-16
Слово и Дело вчера в 02:44
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК 16:08
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%
Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п. п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п. п.).
Коммерсантъ 10:27
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 16:39
Кино
Вышел трейлер «Чернобыля» Данилы Козловского
Культуромания вчера в 13:43
Политика
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 июня опроверг информацию о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко уехал сразу после парада Победы на Красной площади.
Известия 18:47
Киберспорт
Valve снизила цену на Battle Pass 2020 в России
Valve изменила цену в рублях на Battle Pass 2020 для Dota 2. Теперь пропуск и уровни к нему можно приобрести дешевле, чем в день релиза, — стартовый набор обойдется в ₽689 вместо ₽755.
CyberSport.ru 11:49
Экономика
В январе-апреле общий объем потребительских кредитов, выданных в Томской области, увеличился на 8,19%
В целом за последние пять лет объемы потребкредитования в Томской области выросли на порядок – так, по итогам 2015 года объем выданных в регионе потребительских займов составил всего 8,6 млрд рублей.
Томская интернет-газета 22 июня в 23:21
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета 09:44