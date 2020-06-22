Политика

RT на русскомRT на русскомВ Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore

Япония решила отказаться от размещения американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита, сообщает Kyodo со ссылкой на главу японского Минобороны Таро Коно.
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с чего всё началось
Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ принял это решение на заседании в среду, 24 июня, сообщил Коно собранию законодателей от правящей Либерально-демократической партии, передаёт
 Kyodo.
News.ru20:06

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Япония окончательно отказалась размещать американскую систему ПРО

News.ru20:06

Япония аннулировала план по развертыванию американских комплексов ПРО

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Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО

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Япония не будет размещать у себя американские комплексы ПРО Aegis Ashore

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Власти Японии аннулировали план по развертыванию комплексов ПРО Aegis Ashore

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Размещение АegisAshore в Японии не откладывается, а аннулируется

ИА REX22 июня в 08:19
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Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

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СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве

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Армия и оружие

В России идут заводские испытания парашютной системы «Штурм»

Город55.ру вчера в 07:44
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Общество

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ТАСС 15:54
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Экономика

«Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT

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Вести.Ru 06:02
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Общество

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На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости 13:26
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RT на русском 22 июня в 05:34
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Экономика

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
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Политика

Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу

Коммерсантъ 20:53
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Омский «Иртыш» покинет полузащитник Илья Берковский

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США перебросили в Польшу две тысячи военных и 30 истребителей F-16

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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
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Экономика

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%

Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п. п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п. п.).
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Вышел трейлер «Чернобыля» Данилы Козловского

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Армия и оружие

На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
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