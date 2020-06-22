с чего всё началось

Япония решила отказаться от размещения американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита, сообщает Kyodo со ссылкой на главу японского Минобороны Таро Коно.

В Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore

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Экономика «Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.

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Киберспорт Valve снизила цену на Battle Pass 2020 в России Valve изменила цену в рублях на Battle Pass 2020 для Dota 2. Теперь пропуск и уровни к нему можно приобрести дешевле, чем в день релиза, — стартовый набор обойдется в ₽689 вместо ₽755.