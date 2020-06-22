Политика
КоммерсантъЯпония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано. Решение об этом принял Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, передает The Japan Times.
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с чего всё началось
Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ принял это решение на заседании в среду, 24 июня, сообщил Коно собранию законодателей от правящей Либерально-демократической партии, передаёт Kyodo.News.ruвчера в 20:06
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Общество
В июле семьям выплатят еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
В июле семьям выплатят еще по десять тысяч рублей на детей от рождения до 16 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 23 июня в 11:04
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru вчера в 14:28
Шоу-бизнес
«Бордюр поплыл»: молодая жена Петросяна перестаралась с фотошопом
Пользователи начали шутить в комментариях, что от такой жары бордюр поплыл.
ГЛАС.RU вчера в 08:00
Энергетика
С 1 июля в Ростовской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ.
Kursk.com вчера в 15:22
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Космос
Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
Высокая радиация и галактическое излучение не позволит жить людям на Луне и Марсе, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, 25 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 00:36
Гаджеты
Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac
Компания Apple в рамках онлайн-конференции WWDC 2000 официально объявила об отказе от процессоров Intel и переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Деловое.ТВ 23 июня в 10:05
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
Кино
HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис
Известия вчера в 23:20
Общество
За работу 1 июля оплатят в повышенном размере
"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере", — сказала Святенко.
Знамя труда (г. Тимашевск) 23 июня в 06:19
Политика
«Медуза»: Отношения Путина и Собянина за время карантина серьезно испортились
В период карантинных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, отношения между президентом России Владимиром Путиным и мэром столицы Сергеем Собяниным сильно испортились.
БИЗНЕС Online 01:19
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Шоу-бизнес
Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
Финансы
Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня
Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.
ПРАЙМ 23 июня в 11:39
Общество
Губернатор Алтайского края перешёл на дистанционный режим работы
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушёл на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус.
RT на русском 02:30
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна: «завидовать там нечему»
Писатель-сатирик Леонид Натапов рассказал, что у юмориста Евгения Петросяна возникли проблемы в семейных отношениях.
Московский Комсомолец 01:52
Шоу-бизнес
Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 23 июня в 04:12
Общество
Стало известно, когда Россия откроет международное авиасообщение
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о том, что международное авиасообщение в нашей стране откроется сразу же, как только будет позволять специфика обстановки.
Live24 вчера в 03:38
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Здоровье
В Алма-Ате рассказали о ситуации с коронавирусом в городе
Ситуация с коронавирусом в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате напряженная, но управляемая, заявил в четверг руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.
РИА Новости 00:33
Происшествия
Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.
Ведомости 23 июня в 06:05
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полёты
Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
Общество
Китай готовится к отказу от доллара
Синхай не исключил, что в ближайшее время американский доллар обесценится, что плохо скажется на китайской экономике, поскольку у Китая находится около 2 трлн долларов США в виде зарубежных инвестиций.
Evo-rus.com 23 июня в 12:00
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
Общество
Многие протестующие покинули «автономную зону» в Сиэтле
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 01:02