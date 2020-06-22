с чего всё началось

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано. Решение об этом принял Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, передает The Japan Times.

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

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Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3K

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Финансы Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.

Общество Губернатор Алтайского края перешёл на дистанционный режим работы Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушёл на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус. 39

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Здоровье В Алма-Ате рассказали о ситуации с коронавирусом в городе Ситуация с коронавирусом в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате напряженная, но управляемая, заявил в четверг руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.

Происшествия Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева. 576

Общество Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины. 434

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полёты Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов. 159

Общество Китай готовится к отказу от доллара Синхай не исключил, что в ближайшее время американский доллар обесценится, что плохо скажется на китайской экономике, поскольку у Китая находится около 2 трлн долларов США в виде зарубежных инвестиций. 252