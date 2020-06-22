Политика

КоммерсантъКоммерсантъЯпония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано. Решение об этом принял Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, передает The Japan Times.
Читать в источнике
Комментировать132
с чего всё началось
Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ принял это решение на заседании в среду, 24 июня, сообщил Коно собранию законодателей от правящей Либерально-демократической партии, передаёт
 Kyodo.
News.ruвчера в 20:06

Подробнее о событии

Япония отказалась от размещения американских ПРО

Комсомольская правда01:10

Япония аннулировала план по развертыванию американских комплексов ПРО

RuNews24.ruвчера в 20:36

Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО

Lenta.ruвчера в 20:38

Япония отказалась от размещения американских систем ПРО

Известиявчера в 19:59

Япония окончательно отказалась размещать американскую систему ПРО

News.ruвчера в 20:06

Размещение АegisAshore в Японии не откладывается, а аннулируется

ИА REX22 июня в 08:19

Власти Японии собираются отказаться от плана по развертыванию наземных комплексов противоракетной обороны США

Эхо Москвы21 июня в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Общество

В июле семьям выплатят еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

В июле семьям выплатят еще по десять тысяч рублей на детей от рождения до 16 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 23 июня в 11:04
6,6K
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
383
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,8K
Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru вчера в 14:28
7
Шоу-бизнес

«Бордюр поплыл»: молодая жена Петросяна перестаралась с фотошопом

Пользователи начали шутить в комментариях, что от такой жары бордюр поплыл.
ГЛАС.RU вчера в 08:00
Энергетика

С 1 июля в Ростовской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ.
Kursk.com вчера в 15:22
225
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3K
Космос

Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

Высокая радиация и галактическое излучение не позволит жить людям на Луне и Марсе, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, 25 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 00:36
4
Гаджеты

Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

Компания Apple в рамках онлайн-конференции WWDC 2000 официально объявила об отказе от процессоров Intel и переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Деловое.ТВ 23 июня в 10:05
23
Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
251
Кино

HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис

Известия вчера в 23:20
Общество

За работу 1 июля оплатят в повышенном размере

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере", — сказала Святенко.
Знамя труда (г. Тимашевск) 23 июня в 06:19
1
Политика

«Медуза»: Отношения Путина и Собянина за время карантина серьезно испортились

В период карантинных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, отношения между президентом России Владимиром Путиным и мэром столицы Сергеем Собяниным сильно испортились.
БИЗНЕС Online 01:19
Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
62
Шоу-бизнес

Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
292
Политика

Украина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму

РБК 02:17
174
Финансы

Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня

Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.
ПРАЙМ 23 июня в 11:39
Общество

Губернатор Алтайского края перешёл на дистанционный режим работы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушёл на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус.
RT на русском 02:30
39
Политика

Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 вчера в 13:33
40
Шоу-бизнес

Сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна: «завидовать там нечему»

Писатель-сатирик Леонид Натапов рассказал, что у юмориста Евгения Петросяна возникли проблемы в семейных отношениях.
Московский Комсомолец 01:52
1
Шоу-бизнес

Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода

Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 23 июня в 04:12
23
Общество

Стало известно, когда Россия откроет международное авиасообщение

Вице-премьер Юрий Борисов заявил о том, что международное авиасообщение в нашей стране откроется сразу же, как только будет позволять специфика обстановки.
Live24 вчера в 03:38
119
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
123
Здоровье

В Алма-Ате рассказали о ситуации с коронавирусом в городе

Ситуация с коронавирусом в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате напряженная, но управляемая, заявил в четверг руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.
РИА Новости 00:33
Происшествия

Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.
Ведомости 23 июня в 06:05
576
Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
434
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
159
Общество

Китай готовится к отказу от доллара

Синхай не исключил, что в ближайшее время американский доллар обесценится, что плохо скажется на китайской экономике, поскольку у Китая находится около 2 трлн долларов США в виде зарубежных инвестиций.
Evo-rus.com 23 июня в 12:00
252
Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
13
Общество

Многие протестующие покинули «автономную зону» в Сиэтле

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 01:02
32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное