с чего всё началось

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано. Решение об этом принял Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, передает The Japan Times.

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

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