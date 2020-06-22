Политика
КоммерсантъЯпония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано. Решение об этом принял Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, передает The Japan Times.
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с чего всё началось
Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ принял это решение на заседании в среду, 24 июня, сообщил Коно собранию законодателей от правящей Либерально-демократической партии, передаёт Kyodo.News.ruвчера в 20:06
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
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В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
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Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
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Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой
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Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 20:17
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
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Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском вчера в 16:33
Футбол
Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Общество
Елена Летучая рассказала, как россиян могут обманывать с помощью ГОСТ
Телеканал 360° вчера в 22:52
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АиФ Урал 22 июня в 03:48
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Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru вчера в 19:14
Общество
Трассу под Барнаулом перекрыли пикетчики в знак протеста
Змеиногорский тракт оказался перекрытым пикетчиками для движения транспорта вечером 24 июня.
Бийский рабочий вчера в 23:00
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О плане по уничтожению Украины рассказал депутат Рады
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал о плане по уничтожению страны через превращение ее в "актив и колонию".
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Общество
В Екатеринбурге от коронавируса умер известный хирург Юрий Мансуров
Врач-хирург высшей категории Юрий Мансуров, работавший в ОКБ №1 Екатеринбурга, скончался на 55-м году жизни в реанимации ГКБ №40.
Уральский меридиан вчера в 23:22
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Футбол
«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings вчера в 15:14
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Nature (Великобритания): миниатюрные органы показывают, как коронавирус поражает организм (Nature)
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Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
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«Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учётом договорённостей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», — сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.
REGNUM вчера в 23:27
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Тягач и трактор столкнулись в Приамурье
По предварительной информации, дорогу не поделили тягач Freightliner и трактор МТЗ-80.
ИА Порт Амур вчера в 21:53
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МР7.ру 23 июня в 10:29
Экономика
Кировский завод в Петербурге к 2023 году обзаведется собственной ТЭС
Предприятие «Кировский завод» в Северной столице до конца 2022 года планирует возвести собственную теплоэлектростанцию, аналогичную компании «Ленэнерго», мощность которой составит 24,9 МВт.
Gazeta.SPb вчера в 23:06