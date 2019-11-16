Политика
Российская газетаЯпония отказалась платить больше за военный контингент США
Япония не согласилась увеличить расходы на содержание американского военного контингента в своей стране. Об этом сообщает агентство Kyodo. Напомним, в июле этого года Токио посетил советник президент США Джон Болтон.
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Япония отказалась выполнять требование США повысить расходы на американских военных
Московский Комсомолец16 ноября в 06:45
Япония отказалась повысить выплаты на содержание военного контингента США
РИА Новости16 ноября в 08:46
СМИ: Трамп потребовал от Сеула и Токио резко увеличить расходы на контингент США
RT на русском15 ноября в 23:45
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