Политика
Российская газетаЯпония отказалась платить больше за военный контингент США
Япония не согласилась увеличить расходы на содержание американского военного контингента в своей стране. Об этом сообщает агентство Kyodo. Напомним, в июле этого года Токио посетил советник президент США Джон Болтон.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Япония отказалась выполнять требование США повысить расходы на американских военных
Московский Комсомолецвчера в 06:45
СМИ: Трамп потребовал от Сеула и Токио резко увеличить расходы на контингент США
RT на русском15 ноября в 23:45
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:15, Ашберн
Политика
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма
Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Происшествия
В Приморье снежный циклон привел к задержкам вылетов самолетов
Десятки вылетов самолетов задерживаются, 60 автобусных рейсов отменили в Приморье из-за снежного циклона.
Политика
Пушков высмеял поднятие флагов США на позициях ВСУ в Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал появление флагов США на позициях украинских военных в Донбассе.
Транспорт
Во Владивостоке из-за снегопада перекрыли трассу Седанка — Патрокл
Во Владивостоке из-за непогоды перекрыли объездную трассу Седанка — Патрокл.
Армия и оружие
Глава ФСВТС заявил о готовности помочь Турции в создании истребителя
Космос
The New York Times (США): как заглянуть в кротовую нору Вселенной (The New York Times)
В фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan), снятом в сотрудничестве с физиком из Калифорнийского технологического института и нобелевским лауреатом Кипом Торном (Kip Thorne), астронавты через кротовую нору летят из Солнечной системы в другую галактику, чтобы найти замену нашей умирающей Земле.
Гаджеты
Китай определил лучший смартфон 2019 года
Смартфоны, представившие линейку Huawei Mate 30 в 2019 году, доминируют в отчете китайского оператора мобильной связи China Mobile, в котором содержится информация о качестве интеллектуального оборудования.
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Экономика
Колыма заинтересовала индийских инвесторов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что инвесторы из Индии проявили интерес к работе в Омсукчанском угольном бассейне.
Политика
В Японии Украину назвали брошенной США страной
В газете The Japan Times опубликовали статью, в которой говорится о том, что США бросила Украину.
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Здоровье
Симптомы депрессии в последний год жизни усиливаются
Политика
Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Интернет
Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру
Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
Экономика
Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом
9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска.
Политика
Моралес не исключил гражданской войны в Боливии
В Боливии может начаться внутренний вооруженный конфликт, заявил бывший лидер страны Эво Моралес.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
Происшествия
Студенты благовещенского колледжа проконсультируются с психологами
Студенты благовещенского колледжа, где 14 ноября произошла стрельба, смогут проконсультироваться с психологами вместо занятий, сообщается на официальном сайте учебного заведения.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Общество
Климатическая зима придет в Москву на следующей неделе
На Москву надвигается климатическая зима. Резкое похолодание придет в столице в четверг, 21 ноября.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Транспорт
Во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги
В окрестностях деревни Заозерье в Гороховецком районе Владимирской области две опоры ЛЭП оказались посреди дороги.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли университет
Политика
Лукашенко оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину войны
Польская сторона напрасно не пригласила руководство России на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Белта».