Япония не согласилась увеличить расходы на содержание американского военного контингента в своей стране. Об этом сообщает агентство Kyodo. Напомним, в июле этого года Токио посетил советник президент США Джон Болтон.

Япония отказалась платить больше за военный контингент США

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