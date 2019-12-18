Общество

КоммерсантъКоммерсантъЯпония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД. Суда были задержаны у Курильских островов для досмотра.
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В акватории Курильских островов задержали пять браконьерских шхун из Японии

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МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

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СМИ узнали о требовании МИДа Японии освободить задержанные Россией суда

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В ФСБ объяснили задержание японских рыболовецких судов

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Власти Японии потребовали освободить рыболовецкие шхуны, задержанные пограничниками РФ

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Экономика

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Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
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Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
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В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
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В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного

По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество

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Представитель польского нефтегазового концерна PGNIG заявил, что Польша способна обеспечить себя газом, если прекратится транзит через Украину.
Газета.Ru 11:55
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Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка

Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
РБК 10:03
Политика

МИД России прокомментировал принятие закона о дне памяти в Чехии

5 декабря Сенат Чехии одобрил закон об объявлении 21 августа "Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора в 1968 году".
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Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном

Российское Минобороны опровергло сообщения о том, что в небе над Ираном пролетел российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М, передает «РИА Новости».
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Apple, Amazon и Google создадут единый стандарт для гаджетов «умного дома»

Apple, Amazon, Google и члены Zigbee Alliance (объединяет IKEA, Comcast, Texas Instruments и других) договорились о совместной разработке универсального стандарта для устройств "умного" дома.
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Армия и оружие

Начальники генштабов России и США встретились в Берне

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился с председателем объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли.
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
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Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа

Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
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Врач рассказала, чем опасна для россиян аномально теплая зима

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Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил ответил на вопросы депутатов Мосгордумы во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы.
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Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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18 декабря в больницу доставили проводники, пациенту начали делать операцию, однако во время нее он умер.
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Какие актеры в США зарабатывают не менее $1 млн за эпизод шоу

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Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
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Сергею Пашинскому изменили меру пресечения на домашний арест

Бывшему украинскому нардепу Сергею Пашинскому, которого подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений, изменили меру пресечения.
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«Сочи» расторг контракт с игроком сборной России Кудряшовым

"Сочи" расторг контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщает ТАСС.
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Народный совет ЛНР принял закон о границах республики

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Бабченко выдворили из Израиля после побега с Украины

Украинский журналист Аркадий Бабченко написал в своем Facebook, что его выдворили из Израиля.
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Закрытое дело экс-губернатора Дубровского отправили на новую проверку

Следственный департамент МВД направил материалы дела о превышении должностных полномочий бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским на повторную проверку в Главное управление экономической безопасности МВД.
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ПФР прогнозирует, что рост пенсий в 2019 году составит около 3%

Пенсионный фонд России (ПФР) прогнозирует реальный рост пенсий в 2019 году на уровне порядка 3%. Об этом заявил в среду глава фонда Антон Дроздов в интервью телеканалу "Россия-24".
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
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Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
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Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
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