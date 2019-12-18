Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД. Суда были задержаны у Курильских островов для досмотра.

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