Общество
КоммерсантъЯпония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД. Суда были задержаны у Курильских островов для досмотра.
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В акватории Курильских островов задержали пять браконьерских шхун из Японии
Общественное телевидение России06:16
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Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Политика
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Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
Общество
В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля
В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного
По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Политика
В Польше отметили, что смогут обойтись без транзита газа через Украину
Представитель польского нефтегазового концерна PGNIG заявил, что Польша способна обеспечить себя газом, если прекратится транзит через Украину.
Происшествия
Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка
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Политика
МИД России прокомментировал принятие закона о дне памяти в Чехии
5 декабря Сенат Чехии одобрил закон об объявлении 21 августа "Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора в 1968 году".
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном
Российское Минобороны опровергло сообщения о том, что в небе над Ираном пролетел российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М, передает «РИА Новости».
Гаджеты
Apple, Amazon и Google создадут единый стандарт для гаджетов «умного дома»
Apple, Amazon, Google и члены Zigbee Alliance (объединяет IKEA, Comcast, Texas Instruments и других) договорились о совместной разработке универсального стандарта для устройств "умного" дома.
Армия и оружие
Начальники генштабов России и США встретились в Берне
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился с председателем объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли.
Общество
Госдума приняла закон о виноделии в России
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Политика
Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа
Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
Здоровье
Врач рассказала, чем опасна для россиян аномально теплая зима
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Общество
Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил ответил на вопросы депутатов Мосгордумы во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы.
Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Происшествия
Россиянин умер во время операции из-за нехватки медицинских материалов
18 декабря в больницу доставили проводники, пациенту начали делать операцию, однако во время нее он умер.
Футбол
Сборная России по футболу получит уникальную форму
Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Происшествия
Сергею Пашинскому изменили меру пресечения на домашний арест
Бывшему украинскому нардепу Сергею Пашинскому, которого подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений, изменили меру пресечения.
Происшествия
Актер Панин устроил скандал в петербургском такси
Актер Алексей Панин, известный своими эксцентричными выходками, оказался в центре очередного скандала.
Футбол
«Сочи» расторг контракт с игроком сборной России Кудряшовым
"Сочи" расторг контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщает ТАСС.
Политика
Народный совет ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Бабченко выдворили из Израиля после побега с Украины
Украинский журналист Аркадий Бабченко написал в своем Facebook, что его выдворили из Израиля.
Общество
Закрытое дело экс-губернатора Дубровского отправили на новую проверку
Следственный департамент МВД направил материалы дела о превышении должностных полномочий бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским на повторную проверку в Главное управление экономической безопасности МВД.
Экономика
ПФР прогнозирует, что рост пенсий в 2019 году составит около 3%
Пенсионный фонд России (ПФР) прогнозирует реальный рост пенсий в 2019 году на уровне порядка 3%. Об этом заявил в среду глава фонда Антон Дроздов в интервью телеканалу "Россия-24".
Политика
Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.