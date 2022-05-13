Россия сомневается в том, что вступление Украины в Евросоюз будет для нее безобидным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Душанбе, трансляция шла на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».