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Япония с 20 мая прекратит экспорт высокотехнологичного оборудования в Россию

Власти Японии ввели запрет на экспорт высокотехнологичного оборудования в Россию.
Lenta.ru
По имеющимся данным, в перечень попадут
 3D-принтеры и порошки к ним, электронные и атомно-силовые микроскопы, оборудование для квантовых вычислений и другое высокотехнологичное оборудование.
News.ru
В рамках санкций Япония заморозила активы 140 россиян.
Коммерсантъ
Япония прежде внесла в санкционный список более 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций.
ТВ Центр

Подробнее о событии

Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры
ТАСС22:03
Япония с 20 мая 2022 года запретит экспорт в Россию высокотехнологичных товаров
РИА Новости22:10
Япония с 20 мая запретит экспорт в Россию 3D-принтеров и высокотехнологичного оборудования
РБК22:09
Япония с 20 мая прекратит экспорт высокотехнологичного оборудования в Россию
Lenta.ru01:36
Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования
Коммерсантъ22:00
Япония с 20 мая прекратит экспорт в РФ 3D-принтеров и другого высокотехнологичного оборудования
Известия21:56
Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования
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