Lenta.ruЯпония с 20 мая прекратит экспорт высокотехнологичного оборудования в РоссиюВласти Японии ввели запрет на экспорт высокотехнологичного оборудования в Россию.Lenta.ruПо имеющимся данным, в перечень попадут 3D-принтеры и порошки к ним, электронные и атомно-силовые микроскопы, оборудование для квантовых вычислений и другое высокотехнологичное оборудование.News.ruНесколько дней назад Япония ввела санкции в отношении ряда российских граждан и компаний.Life.ruВ санкционные списки уже входят более 700 граждан РФ, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций.ТАССЧитать далееСвернутьРБКРБКДума ТВЭкономика сегодняVSE42.RULife.ruПрофильНациональная служба новостейВечерняя МоскваГазета.RuРЕН ТВРосбалтНовый ДеньГлавный региональныйПодробнее о событииЯпония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтерыТАСС22:03Япония с 20 мая 2022 года запретит экспорт в Россию высокотехнологичных товаровРИА Новости22:10Япония с 20 мая запретит экспорт в Россию 3D-принтеров и высокотехнологичного оборудованияРБК22:09Япония с 20 мая прекратит экспорт высокотехнологичного оборудования в РоссиюLenta.ru01:36Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудованияКоммерсантъ22:00Япония с 20 мая прекратит экспорт в РФ 3D-принтеров и другого высокотехнологичного оборудованияИзвестия21:56Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудованияRT на русском21:54Показать ещёОценить1,8KПоделиться