Политика

ТАССТАССЯпония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
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Япония сделала представление Москве из-за открытия рыбзавода на Шикотане

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новой вакцине, которая сможет защитить сразу от четырех штаммов гриппа, пишет газета «Известия».
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