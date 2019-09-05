Политика
ТАССЯпония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
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Правительство Японии отреагировало на открытие рыбозавода на Шикотане
Московский Комсомолецвчера в 23:34
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Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
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Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана
RT на русском 06:00
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Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
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Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
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В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Музыка
Музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» открывается в Иркутске
C 4 по 13 сентября в Иркутске пройдет международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале».
Твой Иркутск вчера в 03:33
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
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Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
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Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
RT на русском 05:41
Общество
Скворцова отреагировала на закон о продаже алкоголя до 21 года
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ждет вступления в силу закона, который будет запрещать людям до 21 года покупать алкоголь.
Газета.Ru 05:17
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Лидерство Запада заканчивается, заявил Путин
Всем понятно, что лидерство Запада заканчивается, а эффективную международную организацию невозможно представить без Индии и Китая, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 06:01
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Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Здоровье
В Минздраве назвали возможные причины повышенной смертности зимой
Перепады температуры, повышенная влажность и атмосферное давление могут быть причинами повышения уровня смертности в зимний период.
Известия 05:39
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК вчера в 07:28
Общество
В Минпросвещения оценили возможность отказаться от экзаменов
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы «с инвалидностью».
Lenta.ru 04:29
Политика
Памфилова: Cтоличные избиркомы откровенно подставились
«Столичные избиркомы откровенно подставились и не смогли сдержать удар», — заключила глава ЦИК РФ.
Росбалт 04:09
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о новой вакцине от гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новой вакцине, которая сможет защитить сразу от четырех штаммов гриппа, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 21:14
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Политика
Финляндию назвали самой безопасной страной для туристов
Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) признали Финляндию самой безопасной страной для туристов.
МР7.ру вчера в 13:23
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов
Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации американец Дастин Порье провели официальную дуэль взглядов.
Чемпионат 05:40
Гаджеты
В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых атак через СМС
Смартфоны Samsung, Huawei и LG, работающие на платформе Android, оказались подвержены уязвимостям, из-за чего злоумышленники могли осуществлять с устройств фишинговые СМС-атаки, выдавая себя за операторов связи.
РБК 00:52
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Борис Джонсон обвинил британский парламент в трусости
Борис Джонсон обвинил британских парламентариев в трусости.
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Как с помощью обычного уксуса заставить автомобильный клаксон гудеть круче обычного
АвтоВзгляд вчера в 08:03
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37