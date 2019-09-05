Политика
ИзвестияЯпония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Токио надлежащим образом ответит на открытие нового завода по переработке рыбы на курильском острове Шикотан, заявил генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на регулярной пресс-конференции в четверг, 5 сентября.
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Правительство Японии отреагировало на открытие рыбозавода на Шикотане
Московский Комсомолецвчера в 23:34
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Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Политика
США пообещали награду в $15 млн за подрыв финансовых операций Ирана
Соединенные Штаты пообещали выплатить 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и его спецподразделения «Кудс».
Телеканал 360° вчера в 13:55
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
Известия 00:51
Происшествия
Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже
Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду.
ТАСС 02:14
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество
Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного
Временное жилье семье больного раком Андрея Мартынова предоставили власти Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM 02:17
Общество
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Происшествия
На Вологодчине ищут пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку
Российская газета 02:37
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Спорт
Станислав Поздняков рассказал о важности соглашения с НОК Японии
ОКР старается обеспечить максимально комфортные условия для пребывания наших спортсменов в Токио, что будет способствовать их успешному выступлению.
Спорт-Экспресс 02:30
Общество
Герман Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Культура
«Книгой года» стал сборник воспоминаний о Данииле Гранине
Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получил сборник воспоминаний о писателе Данииле Гранине (составитель Марина Чернышева-Гранина).
Москва 24 вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество
Закон о продаже алкоголя примут до конца 2019 — Скворцова
Закон о продаже алкоголя с 21 года планируется принять до конца 2019 года.
Телеканал 360° 02:31
Происшествия
Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы
Как рассказал собеседник агентства, вечером 4 сентября в приемную ФСБ на ул. Кузнецкий Мост пришла 34-летняя жительница Подмосковья, у которой при себе была граната.
Агентство Москва 02:05
Футбол
Понсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины
Аргентинцы победили со счётом 5:0. Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе забил в этой встрече три мяча во втором тайме.
Чемпионат 02:11
Здоровье
Новые ФАПы отправились в 3 районных больницы Псковской области
Вера Емельянова констатировала, что национальный проект «Здравоохранение» работает: региону прислали новую партию ФАПов, которые помогут решить проблему доступности медицинской помощи.
Псковское агентство информации 02:18
Космос
Смотрите видео, как космонавты экзамены сдавали
Первыми к испытаниям приступили космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, астронавт НАСА Томас Маршберн и участник космического полета от ОАЭ Султан Аль Неяди.
Sputnik Эстония 02 сентября в 07:14
Авто
Представлен новый электрокар Porsche Taycan
Немецкий бренд Porsche официально представил первый серийный электрокар Porsche Taycan.
Rusargument вчера в 13:03
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru вчера в 01:23
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов поделился видео с Сориным в годовщину его смерти
"21 год без Игорька", - подписал ролик Андрей Григорьев-Апполонов. Певец до сих пор вспоминает друга.
Суть событий вчера в 11:38
Теннис
Надаль стал последним полуфиналистом US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:46
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42