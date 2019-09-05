Политика
РИА НовостиЯпония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Токио сделает Москве представление после того, как Владимир Путин дал символический старт работе рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
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с чего всё началось
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.ТАССвчера в 22:50
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Правительство Японии отреагировало на открытие рыбозавода на Шикотане
Московский Комсомолецвчера в 23:34
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Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
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В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
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Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Интернет
419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть
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Общество
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Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Армия и оружие
Авианосец «Шарль де Голль» проходит техобслуживание после дальнего похода
Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» поставлен на техническое обслуживание после дальнего похода.
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Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
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Происшествия
Автомобиль на МКАД сбил четверых дорожных рабочих
Легковой автомобиль сбил на 100-м километре внутренней стороны МКАД четверых дорожных рабочих.
Известия 00:54
Общество
Названы сферы с легким трудоустройством без опыта работы
В 9% российских компаний берут без опыта работы на должности менеджера по продажам или специалиста по работе с клиентами, пишет «Российская газета».
Известия 00:34
Политика
Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину
Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
Евразия Daily вчера в 21:42
Технологии
Сбербанк выберет 25 стартапов для своей экосистемы
«Проекты с лучшими промежуточными результатами участия в программе смогут получить не только инвестиции от Сбербанка — 6 млн руб. в виде конвертируемого займа, с дальнейшей конвертацией в 5% уставного капитала стартапа, но и возможность сотрудничества с крупнейшими игроками рынка», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 04:03
Авто
Лимитированный ГАЗ-3111 «Волга» получил салон из кожи крокодила
Car.ru вчера в 13:15
Происшествия
Поезд и автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть жертвы
В Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
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Греф предложил избавиться от экзаменов
Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
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Общество
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По данным Бурятского гидрометцентра, шестого сентября в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные дожди, возможны грозы, в горах юго-запада дождь с мокрым снегом.
Ариг Ус 01:20
Технологии
Систему слежения за каждым шагом разработал ГЛОНАСС
Как рассказали разработчики новой системы на базе ГЛОНАСС, установить точное местоположение на карте человека или машины можно будет даже без подключения к спутнику.
Deita.ru 00:56
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Денис Глушаков: «Друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами»
Спорт БИЗНЕС Online 01:28
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Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS
Пользователи Twitter некоторое время не смогут публиковать записи в социальной сети посредством SMS.
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Радио Sputnik вчера в 20:00
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В Москве состоится премьера сериала Бориса Хлебникова «Шторм»
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Бросивший в омоновца урну Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии
Коммерсантъ вчера в 09:53
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Происшествия
Двое грабителей взорвали банкомат в подмосковном магазине
Двое неизвестных взорвали банкомат в подмосковном магазине "Пятерочка" и похитили деньги. В настоящее время идет розыск злоумышленников.
РЕН ТВ 00:35
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Надаль пробился в полуфинал US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
Газета.Ru 00:59
Политика
В Гватемале в пяти провинциях введен комендантский час
Правительство Гватемалы в среду, 4 сентября, объявило «осадное положение» в пяти провинциях: Альта-Верапас, Эль-Прогресо, Исабаль, Петен и Сакапа с целью восстановления контроля после убийства трех солдат, предположительно наркоторговцами.
REGNUM 01:07