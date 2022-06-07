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Япония ввела санкции против Московского кредитного банка и Россельхозбанка

Правительство Японии ввело санкции против ряда российских банков.
URA.Ru
Япония ввела санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского банка развития, говорится в сообщении
 МИДа страны.
РБК
Япония ранее приняла несколько пакетов рестрикций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины.
ТАСС
В санкционные списки уже входят более 700 граждан РФ, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций.
ТАСС

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