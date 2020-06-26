Политика
Газета.RuЯпония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Сугу.
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с чего всё началось
Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.РИА Новостивчера в 23:44
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