Армия и оружие
Российская газетаЗапущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии
В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ.
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Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Гаджеты
3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super выйдет 29 октября
Как пишет китайский источник со ссылкой на информированных людей, Nvidia представит ожидаемую видеокарты GeForce GTX 1660 Super в самом конце текущего месяца — 29 октября.
iXBT.com 01:05
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
REGNUM 22:49
Политика
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 19:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк даст интервью о своем состоянии
Концертный директор Анастасии Заворотнюк сообщил, что звезда даст интервью одному из федеральных телеканалов.
Амур.инфо 21:57
Гаджеты
На каких телефонах WhatsApp станет недоступен
В следующем году, с 1 февраля, приложение WhatsApp перестанет работать на старых операционных системах, таких как Android с версией 2.3.7 и старше и iOS 8 и старше.
Челнинские известия 06:18
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Происшествия
Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой
"1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.
Российская газета 21:30
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru 21:13
Здоровье
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Культура
Малахов извинился на киргизском языке в «Прямом эфире»
Известный телеведущий Андрей Малахов в эфире авторской программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия» попросил прощения на киргизском языке за свои недавние высказывания.
ФАН 22:34
Общество
Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети
Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Российская газета вчера в 09:00
Экономика
В России могут появиться частные судебные приставы
В ближайшее время в России могут появиться частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно корпоративными разбирательствами.
Ореанда-Новости 16:25
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Здоровье
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru 19:27
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Якутии
В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали.
REGNUM 19:14
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС 12:33
Политика
Зеленский рассказал о согласовании даты встречи в Нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшем будущем будет согласована дата встречи в Нормандском формате.
iReactor 12:13
Политика
США одобрили продажу Украине противотанковых комплексов
Конгресс и Госдеп США предварительно одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin стоимостью $39 млн, передает Bloomberg .
Коммерсантъ 20:59
Недвижимость
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК 17:00
Финансы
ЦБ назвал основные проблемы российского банковского сектора
"В условиях недостатка доверия последнее могло выглядеть как более надежная защита от рисков, но в конечном итоге вылилось в чрезмерную зависимость от циклических процессов в экономике и низкую диверсификацию рисков", - полагает первый зампред ЦБ.
ТАСС 06:55
Технологии
Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре
Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском 20:57