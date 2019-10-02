Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаЗапущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии

В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ.
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Япония выразила протест из-за пуска снарядов КНДР

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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
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В следующем году, с 1 февраля, приложение WhatsApp перестанет работать на старых операционных системах, таких как Android с версией 2.3.7 и старше и iOS 8 и старше.
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Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой

"1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.
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Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
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Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
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25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
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Известный телеведущий Андрей Малахов в эфире авторской программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия» попросил прощения на киргизском языке за свои недавние высказывания.
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Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Авто

Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia

Российская газета вчера в 09:00
Экономика

В России могут появиться частные судебные приставы

В ближайшее время в России могут появиться частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно корпоративными разбирательствами.
Ореанда-Новости 16:25
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
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В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
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Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
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Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП в Якутии

В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали.
REGNUM 19:14
Происшествия

В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом

Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
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Зеленский рассказал о согласовании даты встречи в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшем будущем будет согласована дата встречи в Нормандском формате.
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Политика

США одобрили продажу Украине противотанковых комплексов

Конгресс и Госдеп США предварительно одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin стоимостью $39 млн, передает Bloomberg .
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Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир

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ЦБ назвал основные проблемы российского банковского сектора

"В условиях недостатка доверия последнее могло выглядеть как более надежная защита от рисков, но в конечном итоге вылилось в чрезмерную зависимость от циклических процессов в экономике и низкую диверсификацию рисков", - полагает первый зампред ЦБ.
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Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре

Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском 20:57
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