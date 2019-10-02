Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксЯпония выразила протест КНДР после запуска ракет

Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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В Сеуле обеспокоены ракетным пуском КНДР

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Япония выразила протест из-за запуска баллистических ракет КНДР

РБКвчера в 23:13

Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета могла разделиться пополам

RT на русскомвчера в 23:16

Появились подробности северокорейского обстрела Японии

Lenta.ru02:07

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Интерфаксвчера в 21:36

КНДР провела очередной пуск неопознанного снаряда

Коммерсантъвчера в 18:58

Токио по-прежнему готов к диалогу с КНДР без предварительных условий

РИА Новости00:17
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Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
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Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

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Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Общество

На Россию надвигается ураган «Мортимер»

Национальная служба новостей вчера в 12:15
Политика

В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.
Lenta.ru 03:05
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
RT на русском 30 сентября в 01:05
Политика

Эксперт: заявление Зеленского о новом законе о статусе Донбасса вызывает беспокойство

Одной рукой Зеленский подписывает "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус.
ТАСС 02:42
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Технологии

Операторов 5G переведут на российские серверы

Согласно «дорожной карте» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два игрока рынка, принимавших участие в разработке документа), в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.
РБК 00:00
Экономика

Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»

Как подчеркнул министр, российская сторона ещё рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения».
RT на русском 03:09
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Космос

Найдена стандартная линейка для вселенского рассвета

Американский астрофизик нашел процесс, характеристики которого могут помочь исследовать Вселенную в эпоху появления первых звезд и галактик.
N+1 вчера в 14:29
Транспорт

Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября

Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 02:00
Наука

Опровергнута связь рака с мясом

Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru вчера в 10:48
Музыка

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва 00:57
Гаджеты

Смартфон Realme X2 Pro получит чипсет Snapdragon 855 Plus

Ранее сообщалось, что первый по-настоящему флагманский смартфон Realme будет создан на Snapdragon 855, но представитель компании опроверг эту информацию, заявив, что в аппарате будет установлено более производительное решение — Snapdragon 855 Plus.
Astera 30 сентября в 15:36
Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс вчера в 12:41
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Шоу-бизнес

Александр Семчев сбросил вес и ищет возлюбленную

Телепрограмма вчера в 15:11
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге

Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06
Кино

Четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь» выйдет на Netflix

ТАСС 00:39
Политика

Глава комитета Рады заявил, что в Минске «никто ничего не подписывал»

Глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко из "Слуги народа" заявил в Facebook, что вчера в Минске "никто ничего не подписывал", имея в виду формулу Штайнмайера об особом статусе Донбасса.
Накануне.Ru 02:24
Культура

Названа вредная привычка, портившая интимную жизнь Фредди Меркьюри

В вышедшей в сентябре книге о солисте группы Queen Фредди Меркьюри «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words» названа вредная привычка, которая мешала ему в интимной жизни.
Газета Кемерова 01:00
Энергетика

Новак пообещал, что ограничение добычи нефти не станет постоянным

Ограничение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ не станет постоянным и будет использоваться только в ситуациях, когда это необходимо России.
Finam.Ru 02:49
Футбол

«Тоттенхэм» дома пропустил семь мячей от «Баварии»

Советский спорт вчера в 16:56
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 30 сентября в 13:15
Общество

Ученый считает, что Петербург не затопит из-за глобального потепления

Мойка78 02:43
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