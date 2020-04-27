Коронавирус
RT на русскомЯпония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный штаб по мерам против коронавируса.
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Общество
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:23
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Общество
На Камчатке резко выросло число инфицированных SARS-CoV-2
На текущий момент в регионе 195 человек инфицированы SARS-CoV-2, сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Владимир Солодов.
REGNUM 00:08
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики
Кабмин готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:40
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом среди жителей Владимирской области за сутки увеличилось на 48 человек, 26 апреля сообщается на сайте региональной администрации.
ИА Красная Весна вчера в 09:15
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru 25 апреля в 22:14
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Спорт
Определились возможные талисманы Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Определился список возможных талисманов летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, в него вошли 12 самых популярных персонажей, отобранных по итогам первого этапа голосования, сообщили РИА Новости в оргкомитете турнира.
РИА Новости 03:09
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Путешествия
В турецких отелях больше не будет шведского стола из-за коронавируса
В конце мая в Турции вновь заработают отели, получившие "сертификаты здоровья", однако шведских столов теперь в них не будет из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 04:31
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском вчера в 06:54
Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя 5-го поколения F-35A
Соединенные Штаты Америки к 2021 году планируют разместить на Аляске истребителей пятого поколения F-35A Lightning II.
ToDay News Ufa вчера в 08:28
Политика
Глава Минздрава Ставрополья ушел в отставку
Министр здравоохранения Ставропольского края, где свыше 450 человек заразились коронавирусом, Виктор Мажаров подал в отставку по собственному желанию.
ТАСС 04:27
Наука
В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
Институт биологии гена РАН совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса.
RT на русском вчера в 21:11
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Армия и оружие
Подкравшийся к авианосцу США российский Ил-38 попал на видео
Противолодочный самолет средней дальности Ил-38 Тихоокеанского флота приблизился к кораблю George Washington на расстоянии выстрела в упор.
Рамблер 03:59
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Политика
В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне
Американское издание The Drive в своей публикации рассказало о подготовке США к Третьей мировой войне с СССР.
Lenta.ru вчера в 17:05
Политика
Ким Чен Ын мог быть ранен во время ракетных испытаний
Экспресс газета 03:18