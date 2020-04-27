В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный штаб по мерам против коронавируса.

Общество На Камчатке резко выросло число инфицированных SARS-CoV-2 На текущий момент в регионе 195 человек инфицированы SARS-CoV-2, сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Владимир Солодов. 5

Общество В Госдуме высказались против переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости". 790

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 365

Общество Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом среди жителей Владимирской области за сутки увеличилось на 48 человек, 26 апреля сообщается на сайте региональной администрации. 436

Общество У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США. 60

Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 602

Спорт Определились возможные талисманы Универсиады-2023 в Екатеринбурге Определился список возможных талисманов летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, в него вошли 12 самых популярных персонажей, отобранных по итогам первого этапа голосования, сообщили РИА Новости в оргкомитете турнира.

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 462

Политика Глава Минздрава Ставрополья ушел в отставку Министр здравоохранения Ставропольского края, где свыше 450 человек заразились коронавирусом, Виктор Мажаров подал в отставку по собственному желанию. 18

Наука В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса Институт биологии гена РАН совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса. 146

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1,2K