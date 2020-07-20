По расчетам зонд должен будет достигнуть Марс в 2021 году, и находится там будет 687 дней (это один марсианский год). Ранее сообщалось о том, что Япония начнет платить компаниям за уход из Китая.

Политика В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз. 163

Политика Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина. 2

Происшествия Участник акции в поддержку Фургала получил пять суток ареста Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала. 6

Происшествия В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram. 118

Культура В Астраханской галерее появятся картины для слепых В рамках гранта галерея получит пять тактильных моделей картин из своего собрания: «Поэзия» Бориса Кустодиева, «Мечеть» Аристарха Лентулова, «Ненюфары» Исаака Левитана, «За Волгой» Михаила Нестерова и портрет императрицы Елизаветы Петровны кисти неизвестного художника XVIII века. 1

Политика В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. 67

Политика Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.

Происшествия В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету Киев, 20 июля 2020, 09:59 — REGNUM В четвёртую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве открыли памятник, посвящённый убитому, сообщил 20 июля телеканал «1+1».