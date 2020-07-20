Космос
ТАСС Наука Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима. Запуск в прямом эфире транслировала корпорация Mitsubishi Heavy Industries. По ее данным, запуск прошел успешно.
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Здоровье
В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию
Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.
РИА Новости вчера в 23:47
Кино
Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры
Авторы сериала "Чаки", повествующего об известной куклу убийце, выпустили первый тизер проекта.
Piter.tv 17 июля в 13:40
Космос
Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите
Две части метеорита, найденного в начале июля в Японии, откололись от одного из движущихся по орбите вокруг Солнца астероидов и состоят из вполне земных элементов, сообщил РИА Новости занимающийся их изучением ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда.
РИА Новости 00:01
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Происшествия
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru вчера в 08:42
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Звезда «Каменской» Андрей Ильин обрел счастье после ужасных восьми лет с Александрой Табаковой
Актер Андрей Ильин, прославившийся благодаря сериалу "Каменская", отмечает 60-летие.
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Общество
На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Lenta.ru вчера в 03:04
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 09:20
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Lenta.ru вчера в 17:13
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
РИА Новости вчера в 21:33
Космос
На аукционе в США продали космические экспонаты на миллион долларов
Российская газета вчера в 05:49
Авто
Эксперт назвал четыре главные причины «смерти» аккумулятора автомобиля
Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре главные причины преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля.
РИА Новости вчера в 21:48
Общество
Короля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде
REGNUM вчера в 23:05
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Общество
Российские учителя и репетиторы оценили сложность заданий ЕГЭ по химии
Российские учителя, частные репетиторы и специалисты оценили оценили, насколько сложными были задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который выпускники сдали в минувший четверг, 16 июля.
Lenta.ru вчера в 23:26
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском 18 июля в 13:14
Экономика
Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
По расчетам крупнейших банков, в этом году дефицит бюджета США достигнет четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны.
РИА Новости 17 июля в 01:00
Общество
В Минске прошел митинг в поддержку соперницы Лукашенко
РБК вчера в 14:45
Здоровье
Роспотребнадзор проведет исследование о коронавирусе у больных ВИЧ
«Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространенности коронавирусной инфекции COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов и россиян с негативным ВИЧ-статусом»,— говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ вчера в 21:09
Происшествия
Россияне восемь минут провисели вниз головой на сломавшейся карусели
Lenta.ru вчера в 09:27
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Известия вчера в 14:23
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 18 июля в 15:26
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform 17 июля в 13:27
Армия и оружие
«Сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю»: в прессе рассказали о возможной войне Китая с Тайванем
С каждым днём увеличивается вероятность возникновения конфликта или ограниченной войны между Тайванем и Китаем, политические аналитики полагают, что Тайвань сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю с помощью смертоносных ракет «Юнь Фэн» и выведет из строя промышленные объекты захватчика.
Военное обозрение вчера в 23:31
Футбол
Месси в рекордный 7-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Месси выиграл гонку бомбардиров Примеры четвертый год подряд, а в этом сезоне он также стал и лучшим ассистентом турнира.
Sports.ru вчера в 17:22
Общество
В России изменятся правила выселения из аварийного жилья
В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов.
Известия вчера в 11:55
Интернет
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Авто
Lada Vesta названа самым ожидаемым автомобилем в России
Эксперты издания "Известия" составили список самых ожидаемых новинок отечественного производства на российском авторынке.
Новые автомобили вчера в 12:38
Общество
Вывозной рейс из Африки доставил в Москву 197 российских граждан
Известия вчера в 21:25