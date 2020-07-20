Космос
Evo-rus.comЯпония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ракета преодолеет расстояние около 500 млн км. К Марсу аппарат приблизится в следующем году. В течение 7 месяцев зонд будет находиться на орбите Красной планеты.
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Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Политика
Вышедший из колонии вор в законе Паштет пообещал навести порядок в Белоруссии
В Белоруссии недавно освободившийся из колонии 38-летний Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как вор в законе Паштет, пообещал навести порядок в теневом секторе государства.
Lenta.ru 05:43
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Футбол
«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.
RT на русском 18 июля в 15:41
Политика
Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Автоспорт
Red Bull пригрозили сделать копию своей машины для AlphaTauri
Autosport.com.ru 05:05
Футбол
«Урал» объявил об отставке Парфенова
Екатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.
Газета.Ru 05:28
Армия и оружие
Экс-глава СБУ предрек Украине судьбу Югославии и рассказал о мощи РФ
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко заявил, что Украина может повторить судьбу Югославии, поскольку, как уточнил Смешко, военные возможности позволяют России разбомбить страну "не пересекая границу".
РЕН ТВ 05:42
Единоборства
Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в октябре в Абу-Даби, сказал глава UFC Дэйна Уайт.
РИА Новости 04:50
Происшествия
Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
Эхо Москвы 05:31
Общество
На Среднем Урале обнаружено ещё 234 носителя коронавируса
Екатеринбург, 20 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Свердловской области за 19 июля подтверждено ещё 234 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:13
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На церемонии присутствовали лишь самые близкие и родные люди принцессы Беатрис, в частности королева Елизавета с супругом.
Дни24 вчера в 09:30
Политика
Песков в очередной раз призвал Киев выполнять минские соглашения
В Москве всё ещё испытывают надежду, что киевские власти начнут выполнять пункты минских соглашения для достижения мира на востоке страны.
Pravda.Ru 06:15
Общество
Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал
Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ФедералПресс 03:32
Политика
Скандальный филолог оправдал террористов «Норд-Оста»
Мужчина практически оправдал террористов, захвативших "Норд-Ост".
РЕН ТВ 04:58
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме РФ
Депутаты Госдумы РФ намерены уже к ноябрю текущего года подготовить документы для законопроекта. Размер суммы источники не сообщает.
Лезги газет 01:51
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
Лондон, 20 июля 2020, 08:54 — REGNUM «Челси» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в полуфинальном матче Кубка Англии.
REGNUM 01:54
Футбол
«Химки» обещали сегодня определиться, будут заявляться в РПЛ или нет
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил, что «Химки» обещали сегодня, 19 июля, решить, будут ли они выходить в РПЛ.
Бомбардир.ру вчера в 04:53
Авто
Компания FAW зарегистрировала в РФ бренд для нового кроссовера
Москва, 20 июля 2020, 12:33 — REGNUM Китайская компания FAW собирается начать поставку в Россию новых кроссоверов Bestune T77.
REGNUM 05:33
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru 18 июля в 13:45
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
Кино
Фанаты Ghost of Tsushima заменили главного героя на Тома Круза
Поклонники Ghost of Tsushima показали, как мог бы выглядеть главный герой игры, если бы его роль исполнил актер Том Круз.
CyberSport.ru 05:22
Футбол
КДК РФС рассмотрит поведение Ещенко и несогласованный баннер с Федуном
На ближайшем заседании будет рассмотрено оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита».
Советский спорт 04:26