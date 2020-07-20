Космос
ТАСС Наука Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима. Запуск в прямом эфире транслировала корпорация Mitsubishi Heavy Industries. По ее данным, запуск прошел успешно.
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Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале
В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
Российская газета вчера в 21:48
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Киберспорт
Более 150 тысяч кошек были поглажены в бете Mortal Shell
Официальный аккаунт разработчика Mortal Shell (студия Cold Symmetry) поделился инфографикой, в которой рассказал о том, что за время проведения открытого бета-тестирования игра собрала более 350 тысяч игроков и набрала более 5 миллионов просмотров на Twitch и YouTube.
3DNews вчера в 09:44
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Здоровье
В Казахстане задержали 138 медиков за продажу лекарств
Нур-Султан, 20 июля 2020, 08:15 — REGNUM Полиция Казахстана задержала с начала июля 138 медицинских работников за незаконную продажу лекарственных препаратов.
REGNUM 01:15
Шоу-бизнес
Пугачёва покорила фанатов прогулкой с детьми в чёрно-белых нарядах
Алла Пугачёва восхитила фанатов прогулкой с детьми на берегу реки в ролике, который снял Максим Галкин.
News.ru 00:06
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.
ТАСС Спорт вчера в 10:53
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 18 июля в 04:49
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
Кино
«Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином Хабенским
Новый фильм режиссера Анны Меликян «Фея» с Константином Хабенским может стать первой российской премьерой, которую покажут московские кинотеатры после открытия 1 августа.
Ведомости вчера в 16:46
Гаджеты
Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов
Компания Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов. Информация об этом опубликована в китайской соцсети Weibo.
UfacityNews.ru вчера в 16:15
Здоровье
«Это просто страх родителей»: психологи о том, как самостоятельно подготовить первоклашку к школе
Педагог-психолог, заведующая детским садом Людмила Сидорова считает, что выпускной, как праздник, важнее для родителей — как определенная точка отсчета.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, сообщил РИА Новости в понедельник начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.
РИА Новости вчера в 21:33
Футбол
Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал поступок болельщиков "Зенита", которые вывесили на стадионе баннер с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна.
Piter.tv 00:13
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ
Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru 01:13
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Культура
В Епифани состоялась презентация книги Сергея Кусакина
В книге описана первая епифанская крепость-острог, основанный князем И.Ф. Мстиславским в 1566-1567 гг. В конце ХVI в. воинский контингент «на Епифани» был самым многочисленным на южном пограничье государства.
Тульские СМИ вчера в 06:31
Единоборства
Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова
ProstoProSport 18 июля в 12:37
Политика
Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть
10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея, а затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-София станет мечетью.
Вести.Ru вчера в 09:37
Кино
Okko запускает бесплатные показы фильмов о музеях и художниках
Мультимедийный сервис Okko запускает бесплатные показы фильмов о крупнейших музеях и выдающихся художниках.
BFM.ru 17 июля в 18:31
Армия и оружие
О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»
На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости 18 июля в 23:17
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Общество
Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России
Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
REGNUM 01:14
Происшествия
Еще три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии
АиФ Удмуртия 01:31
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15