Космос
ТАСС Наука Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима. Запуск в прямом эфире транслировала корпорация Mitsubishi Heavy Industries. По ее данным, запуск прошел успешно.
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с чего всё началось
Как говорится на странице правительства арабского государства в Twitter, разработанная в ОАЭ ракета-носитель H-IIA с космическим зондом будет запущена с японского острова Танэгасима 20 июля.Радио Sputnik17 июля в 06:10
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