с чего всё началось

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима. Запуск в прямом эфире транслировала корпорация Mitsubishi Heavy Industries. По ее данным, запуск прошел успешно.

Общество Стивен Сигал посетит озеро Байкал Голливудский актёр, режиссёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал 20 июля приедет в республику Бурятия, чтобы посетить озеро Байкал, сообщалось 19 июля на сайте республиканского правительства.

Экономика Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий» Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». 21

Общество МВД попросило увеличить в два раза целевой показатель по смертности в ДТП к 2024 году МВД предложило увеличить целевой показатель по смертности на дорогах с 4 погибших на 100 тыс. населения к 2024 году до 8,4. Такую цель поставил президент Владимир Путин.

Общество В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19 Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич. 290

Происшествия Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. 61

Политика В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз. 143

Экономика РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам. 21

Армия и оружие В Мексике боевики напали на армейский конвой, есть погибшие Как сообщает телеканал Televisa, 19 июля в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики группа вооруженных боевиков на 15 автомобилях атаковала армейский конвой.

Хоккей «Канадцы были самоуверенны». Российский хоккеист рассказал о своем легендарном голе в четвертьфинале чемпионате мира Бывший нападающий сборной России Алексей Кайгородов вспомнил чемпионат мира-2011 и свой знаменитый гол в меньшинстве в матче с канадцами.

Финансы ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка вероятнее всего, будет понижена на 0,25-0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт. 77