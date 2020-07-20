с чего всё началось

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима. Запуск в прямом эфире транслировала корпорация Mitsubishi Heavy Industries. По ее данным, запуск прошел успешно.

Экономика Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий» Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». 21

Общество В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19 Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич. 237

Происшествия Три участника несанкционированной акции во Владивостоке привлечены к ответственности На участников неразрешенной акции составили протокол за нарушение законодательства о публичных акциях, пишет ТАСС со ссылкой на самих доставленных в полицию граждан. 1

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 3,3K

Общество Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. 41

Футбол «Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге Денежные средства для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) получил футбольный клуб «Химки» из Московской области.

Здоровье Ряд нарушений выявила прокурорская проверка в БВК В рамках проверочного мероприятия выявлены нарушения условий содержания, медицинского обеспечения осужденных, отдельные рекомендации даны в сферах воспитательной работы и обеспечения прав несовершеннолетних.

Финансы Какие доходности остались на депозитном рынке Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых.

Политика Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.

Футбол Московский ФК «Спартак» может обзавестись фарм-клубом в РПЛ Московский футбольный клуб «Спартак» может оказать финансовую помощью подмосковному ФК «Химки», чтобы те смогли принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2020/21.

Кино «Джокер» оказался самым проблемным фильмом Британии в 2019 году В 2019 году самой "проблемной" картиной оказался "Джокер" Тодда Филлипса – про него было написано 20 писем, в которых люди выражали недовольство присвоенной ему возрастной маркировкой 15+.

Космос «Роскосмос» создаст аналог спутниковой системы Starlink Илона Маска «Роскосмос» планирует создать спутниковую систему связи под названием «Сфера», которая станет конкурентом проекта Starlink от компании SpaceX Илона Маска. 33

Общество Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием в центр Урала, а также на юг Тюменской, север Томской и в Кемеровскую области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Шоу-бизнес Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку. 275

Здоровье Глава Минздрава Мурашко оценил работу свердловского онкодиспансера Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Екатеринбург, посетив во время официального визита Центр лучевой терапии в Свердловском областном онкологическом госпитале.