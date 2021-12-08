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Японская компания выкупила долю в лесном холдинге Дальнего Востока за $525 млн

Японская компания Iida Group Holdings, специализирующаяся на строительстве деревянных домов, приобретет 75% в лесопромышленном холдинге RFP Group примерно за $525 млн.
Ведомости
Сделку планируется закрыть в середине января 2022 года, говорится
 в сообщении японской компании.
РБК
Компания получила разрешение на участок, площадь которого равна 4 млн кв. км, что равно 1,08 территории острова Кюсю, отмечается в сообщении.
Ведомости
RFP Group - крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока, управляет одним из крупнейших лесоперерабатывающих кластеров, в который входят заводы по производству шпона, пиломатериалов и древесных гранул.
ТАСС

Подробнее о событии

Лесную компанию из России RFP Group купит японская фирма Iida Group за $525 млн
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