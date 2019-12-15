Политика

RT на русскомRT на русскомВолодин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией. Комментарий Володина опубликован на сайте Госдумы.
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Вячеслав Володин
Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 12:02
с чего всё началось
В интервью газете Yomiuri
 глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил об обязанности японского правительства в переговорном процессе с Россией обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг — это «японская территория».
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