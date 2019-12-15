с чего всё началось

Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией. Комментарий Володина опубликован на сайте Госдумы.

Политика Кремль назвал условие транзита газа через Украину Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Биатлон Хованцев: российские биатлонисты провалили эстафету Ранее мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Музыка ВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2 Ранее стало известно, что «Россия 1» вырезала слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполнила группа Би-2 вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha на концерте по случаю вручения премии «Виктория».

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