Политика
RT на русскомВолодин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией. Комментарий Володина опубликован на сайте Госдумы.
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Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 12:02
с чего всё началось
В интервью газете Yomiuri глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил об обязанности японского правительства в переговорном процессе с Россией обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг — это «японская территория».Военное дело01:59
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«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионов
Команды узнают своих соперников и будут готовиться к матчам, которые пройдут через два месяца.
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Кремль назвал условие транзита газа через Украину
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Ранее мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Музыка
ВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2
Ранее стало известно, что «Россия 1» вырезала слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполнила группа Би-2 вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha на концерте по случаю вручения премии «Виктория».
Спорт
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В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию
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Хоккей
Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Политика
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Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Экономика
Правительство расширит программу приватизации в России
По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Общество
В Керчи открыли памятник князю Глебу и летописцу Никону
Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Футбол
«Цирк, а не клуб». Санья раскритиковал лондонский «Арсенал»
Бывший защитник лондонского «Арсенала» Бакарья Санья выступил с жёсткой критикой в адрес своей бывшей команды.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
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Спорт
Кремль заявил о вере в обжалование Россией санкций WADA
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Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Кино
«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Политика
Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Политика
Песков сообщил о попытке Украины изменить коммюнике саммита в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже украинская сторона попыталась внести правки в коммюнике саммита.
Культура
Cкончалась французская актриса Анна Карина
В Париже на 80-м году жизни скончалась французская актриса Ханна Карин Бланке Байер, известная как Анна Карина.
Футбол
Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»
Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.