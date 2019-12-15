Политика

NewInformNewInformЯпонская оппозиция призвала объявить Курильские острова частью Японии

Вопрос принадлежности Курильского архипелага снова обсудили в Токио. Лидер японский оппозиции Кадзуо Сии считает, что Япония должна в переговорах с Россией объявить все острова Курильского архипелага японской территорией. Он уверен, что Токио может добиться возвращения островов южной части Курил.
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