Туристка из Японии удивилась обилию вывесок на русском языке во время поездки на Сахалин. Ее впечатления о путешествии были опубликованы в японском издании The Asahi Shimbun.

Японская туристка съездила на Сахалин и удивилась вывескам на русском языке

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