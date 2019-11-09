Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Происшествия Преподаватель СПбГУ даёт признательные показания об убийстве студентки Как стало известно 78.ru, в настоящий момент 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов даёт признательные показания.

Фигурное катание Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Политика Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Гаджеты Смартфоны Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11 Более 10 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11.

Политика Россия приветствует отвод сил у Петровского в Донбассе Россия приветствует отвод сил Украины и Донецкой народной республики у линии соприкосновения в Донбассе в районе Петровского.

Происшествия В Реутове загорелся мебельный цех Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Происшествия Бывший мэр Истры сбежал от следствия Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.

Политика Зеленский распорядился укрепить государство Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства», сообщается на сайте офиса президента.

Здоровье Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября Россияне смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу".

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.

Экономика МВФ указал на рекордный мировой долг в $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг $188 трлн, или 230% ВВП. Столько не было со времен Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном 16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.

Культура Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.

Общество Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.

Кино В Disney назвали своих претендентов на «Оскар» Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».

Политика Горбачев заявил об отсутствии сожалений из-за перестройки Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не сожалеет о начатой им перестройке.

Экономика РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ «Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Здоровье Какие болезни вызывает бессонница Российский сомнолог Роман Бузунов рассказал, какие проблемы может вызвать бессонница.

Хоккей Олофссон: силовой приём Кучерова на Соботке повысил градус матча Нападающий «Баффало Сэйбрз» Виктор Олофссон после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3), который прошёл в Стокгольме, рассказал о влиянии на игру эпизода с участием форварда «молний» Никиты Кучерова.

Авто Дебютировал кроссовер Toyota Raize Емкость составляет 1 литр, а мощность – 98 «лошадей». Работает он на пару с вариатором и системой полного привода.

Общество Историки обсудили предпосылки и итоги падения Берлинской стены Историки из РФ, США, Франции и Великобритании обсудили в немецкой столице в пятницу предпосылки и итоги падения Берлинской стены, круглый стол состоялся в мемориале "Берлинская стена" в рамках празднования 30-летней годовщины "мирной революции" в Германии.

Футбол Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Происшествия В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара В Смоленской области глава одного из районов Олег Макаров погиб при тушении пожара.

Армия и оружие На Донбассе один украинский военный погиб, четверо ранены Представители ВСУ накануне разведения сил в Петровском распространили информацию о гибели в четверг, 7 ноября, одного своего военного и ранении ещё четверых.