Общество
РИА НовостиЯпонская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
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«Гиндин-фестиваль» открылся в Черноголовке. Он объединит музыку и науку
Телеканал 360° 03:31
Общество
Вывезший детей из Швеции Денис Лисов вернулся с дочерьми в Хабаровск
Российская газета вчера в 19:50
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Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Религия
В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха
Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Газета.Ru вчера в 12:36
Общество
В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены
ТАСС вчера в 16:03
Авто
5 ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы
Зима близко, и многие водители традиционно «переобувают» свои машины в шипованные шины.
АвтоВзгляд 04:05
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Коммерсантъ вчера в 21:15
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Кино
Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»
Tricolor TV Magazine вчера в 06:23
Технологии
В Китае началась разработка сетей 6G
Терра вчера в 02:42
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Общество
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
Общество
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Российская газета 02:17
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Происшествия
Дочь и зятя известного оренбургского священника оставили в СИЗО
Добавим, 25 сентября суд заключил дочь и зятя священника под стражу на месяц и 19 дней.
REGNUM вчера в 01:45
Политика
Экс-депутат рады назвала русскоговорящих украинцев москалями
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
Известия 03:30
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Общество
Задержан экс-мэр подмосковной Истры
Против осуждённого экс-мэра Владивостока возбудили новое дело Главой Истры Вихарев стал в ноябре 2018 года.
Право.ру 07 ноября в 06:48
Происшествия
В Тайшете водитель сбил насмерть женщину и скрылся
Утром 9 ноября около 6:20 на улице Кирова. неизвестный сбил 44-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.
Твой Иркутск 04:19
Политика
Зеленский: Украина стала экономическим андердогом
Президент Украины Владимир Зеленский нелестно отозвался об экономической ситуации в стране, говоря об "имитации реформ" и теневых схем.
РЕН ТВ вчера в 18:50
Общество
Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Музыка
Певицу из Казани раскритиковали на проекте «Голос»
Челнинские известия 00:16
Происшествия
В Кемерове стреляли в известного адвоката: о состоянии пострадавшего
Состояние известного кемеровского адвоката Сергея Учителя оценивается как тяжёлое, однако его жизни ничто не угрожает.
Сибдепо 06 ноября в 23:50
Космос
NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса
iReactor вчера в 19:44