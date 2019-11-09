Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

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