Общество

РИА НовостиРИА НовостиЯпонская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
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Японская туристка удивилась русским вывескам на Сахалине

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Японская туристка удивилась русскоязычным вывескам на Сахалине

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Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

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