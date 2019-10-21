Общество
РИА НовостиЯпонская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
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Кино
Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»
Tricolor TV Magazine вчера в 06:23
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Происшествия
В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети
В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».
РБК 02:46
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Коммерсантъ вчера в 21:15
Авто
Hyundai опубликовал цены на обновленный седан Sonata
Североамериканское представительство компании Hyundai объявила о том, что на высокопроизводительный хэтчбек Veloster N 2020 модельного года действуют специальные предложения.
CarsWeek.ru 07 ноября в 14:25
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
РИА Новости вчера в 20:07
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна оказалась под угрозой государственного переворота.
Коммерсантъ 01:59
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Авто
Продажи новых автомобилей в России резко снизились
В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 07 ноября в 05:50
Шоу-бизнес
Ургант высмеял заявление Малахова о зарплатах ведущих Первого канала
iReactor вчера в 18:52
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Врачи в США бьют тревогу: пожилым людям категорически запрещено принимать 6 лекарств, которые могут привести их к смерти.
Уфимские Заметки 07 ноября в 07:35
Хоккей
«Тампа» обыграла «Баффало» в Стокгольме с голом Кучерова
REGNUM вчера в 23:23
Музыка
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда вчера в 03:10
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Известия 00:22
Футбол
Слуцкий назвал нынешний отрезок карьеры самым сложным
Газета.Ru 02:20
Футбол
Семак: Кокорин смог бы играть и приносить пользу «Зениту» уже сейчас
News.ru вчера в 05:18
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Газета.Ru вчера в 11:21
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Кино
Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку
Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Игромания.ру 01:50