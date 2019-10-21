Общество

РИА НовостиРИА НовостиЯпонская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
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Японская туристка удивилась русским вывескам на Сахалине

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Японская туристка съездила на Сахалин и удивилась вывескам на русском языке

Lenta.ruвчера в 22:18

Туристка из Японии удивилась русским надписям на Сахалине

АСТВвчера в 23:51

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Японская туристка удивилась русскоязычным вывескам на Сахалине

РБК01:03

Японскую туристку удивил русский язык на Сахалине

Известиявчера в 22:13

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новостивчера в 20:17
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество

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В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети

В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».
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15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

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UfacityNews.ru вчера в 13:38
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Североамериканское представительство компании Hyundai объявила о том, что на высокопроизводительный хэтчбек Veloster N 2020 модельного года действуют специальные предложения.
CarsWeek.ru 07 ноября в 14:25
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Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
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Президент Боливии заявил о попытке госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна оказалась под угрозой государственного переворота.
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Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
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Продажи новых автомобилей в России резко снизились

В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
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Врачи в США бьют тревогу: пожилым людям категорически запрещено принимать 6 лекарств, которые могут привести их к смерти.
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«Тампа» обыграла «Баффало» в Стокгольме с голом Кучерова

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Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети

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