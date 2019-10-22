Армия и оружие

Вести.RuВести.RuЯпонские и корейские истребители сопроводили российских стратегов

Военные уточняют, что на некоторых участках пути к группе российских самолетов подходили истребители F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи, а также F-2 Воздушных сил самообороны Японии.
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