Армия и оружие
Вести.RuЯпонские и корейские истребители сопроводили российских стратегов
Военные уточняют, что на некоторых участках пути к группе российских самолетов подходили истребители F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи, а также F-2 Воздушных сил самообороны Японии.
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Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар».
Коммерсантъ 09:01
Политика
В ДНР украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) украинского журналиста Станислава Асеева приговорили к 15 годам лишения свободы.
Lenta.ru 06:39
Происшествия
Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Гаджеты
Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 08:53
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM вчера в 02:09
Кино
Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Профиль 01:54
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Здоровье
Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя
Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Слово и Дело вчера в 14:57
Политика
В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган проводят переговоры в узком составе в сочинской резиденции Бочаров Ручей.
РИА Новости 06:34
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»
Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru 07:35
Футбол
Ла Лига требует от «Реала» и «Барселоны» согласовать дату матча
Каталонский клуб предложил назначить матч на 18 декабря, и «Реал Мадрид» согласился, но против выступила испанская Ла Лига.
Комсомольская правда 05:21
Общество
80% пиратских киносайтов прекратили работу из-за отключения одного плеера
Сервера плеера Moonwalk, используемого в 80% российских пиратских стриминговых сайтах, были отключены в Голландии, передает портал TorrentFreak.
Газета.Ru 08:40
Общество
Экзамен на получение водительских прав усложнят
В ведомстве уверены, что такое нововведение позволит повысить уровень подготовки водителей, а экзамен смогут сдать самые внимательные и дисциплинированные слушатели курсов водительского мастерства.
ЦДИ ПО вчера в 12:21
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Культура
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Gazeta.SPb вчера в 17:16
Футбол
РПЛ представила новый зимний мяч
Евро-футбол.ру 08:18
Авто
Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость
Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.
7 новостей 08:52
Футбол
Венгер поделился мнением о русском пессимизме
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.
RT на русском 09:05
Шоу-бизнес
Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой
Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Актуальные Новости 00:37
Экономика
Опубликованы новые контрольные соотношения формы РСВ
ФНС России опубликовала письмо с новыми контрольными соотношениями показателей формы расчета по страховым взносам (письмо ФНС России от 17 октября 2019 г. № БС-4-11/21382@).
Гарант 09:07
Культура
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
РИА Новости вчера в 07:36
Происшествия
Дело «Воентелекома» пополнилось новыми фигурантами
В середине октября было возбуждено новое уголовное дело о махинациях при закупке спецтехники для Вооружённых сил РФ.
Наша версия вчера в 04:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 10:07