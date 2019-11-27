Армия и оружие

Суть событийСуть событийЯпонские истребители подняли в небо для сопровождения двух Ту-95

Япония подняла в небо свои истребители F-2 для сопровождения двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Самолеты совершали плановый полет над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей. Видео маневров опубликовал телеканал "Звезда".
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Два российских Ту-95МС выполнили десятичасовой полёт

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Появилось видео полета Ту-95МС над Японским и Восточно-Китайским морями

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Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей

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