Армия и оружие
Суть событийЯпонские истребители подняли в небо для сопровождения двух Ту-95
Япония подняла в небо свои истребители F-2 для сопровождения двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Самолеты совершали плановый полет над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей. Видео маневров опубликовал телеканал "Звезда".
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Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Общество
Путин прибыл на церемонию прощания с Людмилой Вербицкой
Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) на церемонию прощания с президентом вуза Людмилой Вербицкой, передает ТАСС.
Политика
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Экономика
Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей и на 22 ноября составили 451,952 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом
Сегодня стало известно, что в семье бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина случилось радостное событие: супруга футболиста, Ольга, подарила ему дочь.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Общество
ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет
Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Число вакансий в России бьет рекорды
Специалисты связывают дефицит работников и возросшее число вакансий как с открытием новых проектов, так и сокращением доли экономически активного населения, передает сайт VSE42.Ru.
Наука
Домашнее насилие над беременными матерями связали с ухудшением интеллекта их детей
Британские ученые выяснили, что домашнее насилие над беременной женщиной связано с ухудшением умственных способностей ее ребенка.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Общество
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Политика
Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»
Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Общество
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова 9 лет состояла в отношениях с женатым мужчиной
Алла Сигалова рассказала, что девять лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
Глава Минздрава Вероника Скворцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
Общество
Азовское море вернулось в свои берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Киберспорт
Overwatch стал бесплатным на неделю
Общество
В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Происшествия
Дело возбудили против обманувших писательницу Маринину строителей
По итогам проведенной проверки полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», сообщили на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.