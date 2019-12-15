Политика

REGNUMREGNUMЯпонские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией». Об этом в интервью газете «Ёмиури» заявил глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.
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В Токио предложили объявить все Курильские острова частью Японии

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Коммунисты Японии потребовали у России все Курильские острова

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Глава Компартии Японии назвал способ возвращения Курильских остров

РБКвчера в 23:59

В Японии коммунисты призвали требовать у РФ весь Курильский архипелаг

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Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

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В Японии захотели потребовать у России все Курильские острова

Lenta.ruвчера в 21:41

Компартия Японии считает, что переговоры с РФ должны касаться всего Курильского архипелага

ТАССвчера в 21:11
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Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
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Петербурженка пыталась выбросить из окна своего двухлетнего ребенка

Газета.Ru вчера в 07:13
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SpaceX сделает спутники Starlink менее заметными для астрономов

REGNUM 02:07
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:02
Происшествия

Экс-прокурор Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве

В Северной Осетии оперативники задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову.
REGNUM вчера в 17:35
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Коммерсантъ 01:28
Политика

Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
РИА Новости 03:05
Происшествия

Дрифт возле новогодней елки обошелся приморцу в 700 тысяч рублей

Российская газета 03:32
Здоровье

Правила долголетия назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
ToDay News Ufa вчера в 03:13
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь 13 декабря в 14:00
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о разногласиях, существующих между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 02:54
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Врачи рассказали, кому нельзя есть картошку и помидоры

Кому картошка и помидоры могут навредить, рассказала российский врач Юлиана Чечурина.
Ugpressa.ru вчера в 14:34
Общество

Россияне стали тратить на смартфоны больше денег

Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Detroit: Become Human вышел на ПК

ПК-версия Detroit: Become Human вышла 12 декабря и доступна для покупки в Epic Store, где стала годовым эксклюзивом.
ЭндлессГеймОвер 13 декабря в 04:05
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Политика

В США спрогнозировали скорое прекращение процедуры импичмента Трампа

Сенатор США Линдси Грэм в эфире телеканала CNN выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
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В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

РИА Новости 02:04
Общество

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Коммерсантъ вчера в 01:19
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
Армия и оружие

В ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил

В Донецкой народной республике заявили о готовности предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе.
Российская газета 03:42
Хоккей

Умер экс-хоккеист «Ак Барса» Владимир Цыплаков

Умер советский и белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, в начале 2000-х годов выступавший за казанский "Ак Барс", сообщает "Татар-информ", ссылаясь на "БелТА".
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Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
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Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
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Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
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Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи

Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
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Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru вчера в 16:09
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Нацист Дроздов потребовал уничтожить «как вид» русскоязычных детей на Украине

Русскоязычное население Украины должно быть уничтожено в стране как вид. Об этом заявил украинский телеведущий, львовский нацист Дроздов.
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Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта

Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
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Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
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Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.
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