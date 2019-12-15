Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией». Об этом в интервью газете «Ёмиури» заявил глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

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