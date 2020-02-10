Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЕще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

Ранее Погорельцев сообщил, что среди заразившихся новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, он госпитализирован. "Да (заразился еще один украинец – ред.). МИД Японии в рабочем порядке подтверждает эту информацию", - цитирует Погорельцева агентство УНН.
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