Ранее Погорельцев сообщил, что среди заразившихся новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, он госпитализирован. "Да (заразился еще один украинец – ред.). МИД Японии в рабочем порядке подтверждает эту информацию", - цитирует Погорельцева агентство УНН.

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

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