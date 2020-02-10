Происшествия
РИА НовостиЕще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии
Ранее Погорельцев сообщил, что среди заразившихся новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, он госпитализирован. "Да (заразился еще один украинец – ред.). МИД Японии в рабочем порядке подтверждает эту информацию", - цитирует Погорельцева агентство УНН.
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Японские медики обнаружили коронавирус у второго украинца на круизном лайнере
Комсомольская правдавчера в 17:12
На борту японского лайнера заразился коронавирусом второй украинец
Московский Комсомолецвчера в 08:11
На лайнере, где находится семья из Казани, коронавирусом заразился гражданин Украины
Kazanfirst.ruвчера в 00:17
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
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