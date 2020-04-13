Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЯпонские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv. Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека.
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с чего всё началось
Как сообщает
 портал bioRxiv, в Японии в результате проведенных медицинских исследований экспертами было установлено, что препарат Нелфинавир, использующийся в терапии против вируса иммунодефицита человека, активен в отношении опасного коронавируса COVID-2019.
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Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.
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Стали известны главные недостатки обновленной Lada 4x4

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Стало известно о распространении трех штаммов коронавируса в мире

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