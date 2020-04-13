Коронавирус
РИА НовостиЯпонские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус
Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv. Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека.
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с чего всё началось
Как сообщает портал bioRxiv, в Японии в результате проведенных медицинских исследований экспертами было установлено, что препарат Нелфинавир, использующийся в терапии против вируса иммунодефицита человека, активен в отношении опасного коронавируса COVID-2019.Московский Комсомолец18:39
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Вечерняя Москва 07:24
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Центральный банк России временно разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам дистанционно.
РИА Новости 06:54
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Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
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Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
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С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
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Снос памятника Коневу: Восточная Европа больше не может обидеть Россию
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РИА Новости вчера в 01:00
Авто
Стали известны главные недостатки обновленной Lada 4x4
Эксперты изучили основные жалобы владельцев и назвали главные недостатки «Нивы».
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Общество
Вирусолог оценил вероятность более опасных мутаций коронавируса
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Ведь ни разу не сказали о том, что введет карантин.
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В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
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Разин назвал причину конфликта Прилучного и Муцениеце
РИА "Новости" Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о причине конфликта между актером Павлом Прилучным и его супругой Агатой Муцениеце.
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