с чего всё началось

Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv. Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека.

Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,5K

Происшествия В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу. 22

Общество Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,7K

Общество Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной. 290

Технологии Microsoft переименует Windows Defender в своей ОС В марте 2019 года фирменную антивирусную систему переименовали в Microsoft Defender ATP, поскольку она готовилась к старту на MacOS.

Общество Ансамбль Александрова поддержал итальянцев песнями Ансамбль Александрова исполнил на итальянском языке композиции для жителей страны, занимающихся борьбой с коронавирусной инфекцией.

Происшествия Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко. 54

Энергетика API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.

Экономика ВЭБ: доходы россиян могут обвалиться на 17,5% По оценкам экспертов, российская экономика в апреле—июне текущего года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян за это же время — на 17,5%. Отмечается, что «это будет нижняя точка спада». 1,1K

Религия С понедельника у православных начинается Страстная неделя С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.

Политика Снос памятника Коневу: Восточная Европа больше не может обидеть Россию МИД и Минобороны Чехии прокомментировали письмо главы российского военного ведомства чешскому коллеге Лубомиру Метнару, в котором Сергей Шойгу попросил передать России снесенный в районе Прага-6 памятник маршалу Коневу и сообщил о готовности Москвы взять на себя все расходы по доставке. 4,3K

Финансы Страны G20 могут ввести мораторий на обслуживание долга для партнёров Вашингтон, 13 апреля 2020, 02:32 — REGNUM Государства-кредиторы в составе «большой двадцатки» (G20) обсуждают возможность введения моратория на обслуживание долга для развивающихся стран на фоне пандемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.

Общество Вирусолог оценил вероятность более опасных мутаций коронавируса Шаршов отметил, что коронавирус может быть сезонным и его распространение возможно утихнет в начале лета и возобновится в умеренной форме в октябре-ноябре. 7