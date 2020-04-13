Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv. Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека.

Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

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