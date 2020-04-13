Коронавирус
РИА НовостиЯпонские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус
Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv. Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека.
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Шоу-бизнес
Татьяна Буланова госпитализирована
RT на русском 04:14
Здоровье
В Благовещенске ушел из жизни известный детский хирург
12 апреля в областном центре ушел из жизни кандидат медицинских наук, детский хирург высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения, заслуженный врач России, ветеран труда Дмитрий Болгов.
Телепорт 20:45
Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
РИА Новости 21:24
Происшествия
В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте
Ведомости 22:12
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
Политика
Песков рассказал об отменном здоровье Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что здоровье у Владимира Путина отменное, сейчас все контакты главы государства проходят в режиме видеоконференций, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 09:04
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Вены
Министерство обороны России опубликовало архивные материалы к 75-летию освобождения Вены (столица Австрии) от немецко-фашистской оккупации.
Коммерсантъ 20:18
Здоровье
В Свердловской области выявлено 4 новых случая коронавируса
В Свердловской области зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в России.
АиФ Урал 03:36
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия 00:44
Общество
3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов
Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
Авто
Появились первые фото салона обновленной Lada Largus
Lada Largus после рестайлинга получит абсолютно оригинальный салон, главная особенность которого — передняя панель, схожая с Renault Duster, при этом она будет выполнена в фирменной Х-стилистике марки Lada.
Тарантас Ньюс 10 апреля в 02:19
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Здоровье
Диетолог рассказал о замене имбирю
На фоне эпидемии коронавирусной инфекции цены на имбирь взлетели в 5–10 раз.
Известия 22:30
Общество
Ведущий эпидемиолог Китая назвал переломную точку в пандемии
При нынешних темпах развития ситуации с коронавирусом в мире переломный момент наступит еще минимум через две недели.
Известия 17:47
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания 10 апреля в 10:42
Общество
В Курганской области введен пропускной режим
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в связи с многочисленными нарушениями режима самоизоляции ввел на территории региона пропускной режим.
Российская газета вчера в 04:23
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Здоровье
Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям
Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что злоупотребление алкоголем приводит к хроническому покраснению кожи.
МИР 24 12:15
Культура
Стоит ли смотреть сериал «Беги»?
The Moscow Post 10 апреля в 09:52
Наука
В пещере во Франции обнаружили части самой древней веревки на Земле
В одной из неандертальских пещер Франции археологи обнаружили элементы веревки, которой пользовались примерно 52 тысячи лет назад, пишет ТАСС.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:36
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
Единоборства
UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко
На YouTube-канале UFC выложили запись боя Емельяненко с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой, который прошёл 31 декабря 2004 года на турнире Pride Shockwave в японской Сайтаме.
RT на русском вчера в 05:54
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
Шоу-бизнес
Разин назвал причину конфликта Прилучного и Муцениеце
РИА "Новости" Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о причине конфликта между актером Павлом Прилучным и его супругой Агатой Муцениеце.
РЕН ТВ 11:54
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Политика
Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru 19:50
Единоборства
Тайсон считает, что не сумел бы победить Мохаммеда Али
RT на русском 06:24
Здоровье
Онколог объяснил опасность коронавируса для курильщиков
От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
Live24 02:16