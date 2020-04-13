Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЯпонские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv. Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека.
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В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат

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Врачи обнаружили препарат, мешающий размножению коронавируса

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Найдено блокирующее размножение коронавируса лекарство

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Ученые нашли блокирующее размножение коронавируса лекарство

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Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

РИА Новости18:19

Японские ученые назвали блокирующее размножение коронавируса лекарство

РБК19:51

Назначено переназначить. Известные противовирусные препараты совершенствуют для борьбы с COVID-19

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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова госпитализирована

RT на русском 04:14
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Здоровье

В Благовещенске ушел из жизни известный детский хирург

12 апреля в областном центре ушел из жизни кандидат медицинских наук, детский хирург высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения, заслуженный врач России, ветеран труда Дмитрий Болгов.
Телепорт 20:45
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Политика

Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти

РИА Новости 21:24
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Происшествия

В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте

Ведомости 22:12
4
Общество

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
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Общество

Власти Москвы прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках

REGNUM 16:27
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Политика

Песков рассказал об отменном здоровье Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что здоровье у Владимира Путина отменное, сейчас все контакты главы государства проходят в режиме видеоконференций, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 09:04
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Вены

Министерство обороны России опубликовало архивные материалы к 75-летию освобождения Вены (столица Австрии) от немецко-фашистской оккупации.
Коммерсантъ 20:18
1
Здоровье

В Свердловской области выявлено 4 новых случая коронавируса

В Свердловской области зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в России.
АиФ Урал 03:36
11
Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия 00:44
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Общество

3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов

Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
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Авто

Появились первые фото салона обновленной Lada Largus

Lada Largus после рестайлинга получит абсолютно оригинальный салон, главная особенность которого — передняя панель, схожая с Renault Duster, при этом она будет выполнена в фирменной Х-стилистике марки Lada.
Тарантас Ньюс 10 апреля в 02:19
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
2,6K
Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
1,9K
Здоровье

Диетолог рассказал о замене имбирю

На фоне эпидемии коронавирусной инфекции цены на имбирь взлетели в 5–10 раз.
Известия 22:30
2
Общество

Ведущий эпидемиолог Китая назвал переломную точку в пандемии

При нынешних темпах развития ситуации с коронавирусом в мире переломный момент наступит еще минимум через две недели.
Известия 17:47
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Кино

Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»

Культуромания 10 апреля в 10:42
8
Общество

В Курганской области введен пропускной режим

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в связи с многочисленными нарушениями режима самоизоляции ввел на территории региона пропускной режим.
Российская газета вчера в 04:23
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Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
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Здоровье

Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям

Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что злоупотребление алкоголем приводит к хроническому покраснению кожи.
МИР 24 12:15
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Культура

Стоит ли смотреть сериал «Беги»?

The Moscow Post 10 апреля в 09:52
Наука

В пещере во Франции обнаружили части самой древней веревки на Земле

В одной из неандертальских пещер Франции археологи обнаружили элементы веревки, которой пользовались примерно 52 тысячи лет назад, пишет ТАСС.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:36
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Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
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Единоборства

UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко

На YouTube-канале UFC выложили запись боя Емельяненко с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой, который прошёл 31 декабря 2004 года на турнире Pride Shockwave в японской Сайтаме.
RT на русском вчера в 05:54
1
Экономика

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
2,1K
Шоу-бизнес

Разин назвал причину конфликта Прилучного и Муцениеце

РИА "Новости" Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о причине конфликта между актером Павлом Прилучным и его супругой Агатой Муцениеце.
РЕН ТВ 11:54
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
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Политика

Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru 19:50
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Единоборства

Тайсон считает, что не сумел бы победить Мохаммеда Али

RT на русском 06:24
Здоровье

Онколог объяснил опасность коронавируса для курильщиков

От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
Live24 02:16
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