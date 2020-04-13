с чего всё началось

Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv. Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека.

Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

Транспорт Каршеринг «Яндекс.Драйв» временно приостановит работу в Москве Каршеринг "Яндекс.Драйв" с 13 по 19 апреля приостановит оказание услуг в Москве, в том числе долгосрочной аренды автомобилей, передает ТАСС.

Энергетика Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки. 478

Музыка Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.

Общество Ведущий эпидемиолог Китая назвал переломную точку в пандемии При нынешних темпах развития ситуации с коронавирусом в мире переломный момент наступит еще минимум через две недели. 58

Происшествия Задержаны все сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты Полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении. 533

Армия и оружие В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.

Культура Творческие коллективы ТОФ транслируют концерты и спектакли в сети Владивосток, 12 апреля 2020, 15:23 — REGNUM Трансляции спектаклей и концертов в интернете организовали творческие коллективы Тихоокеанского флота (ТОФ) во время режима самоизоляции, введенного в России из-за распространения коронавируса.

Общество ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 373

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 2

Кино Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.

Здоровье Коронавирус подтвердился у мамы и ребёнка в Забайкалье Анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции у мамы и ребёнка в Забайкальском крае, сообщила 12 апреля во время прямого эфира руководитель Роспотребнадзора по краю Светлана Лапа.

Здоровье В Москве изменили порядок медпомощи беременным В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города. 199

Футбол Тренер ЦСКА и сборной России: «Вполне мог перенести коронавирус и даже не знать об этом» Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал о нахождении в Москве в начальной фазе распространения коронавируса и о своем нынешнем самочуствии.

Общество Полиция работает на всех въездах в Москву Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля. 2,3K

Общество Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» Министерство коммуникаций и связи России добавило в App Store и Google Play приложение «Госуслуги СТОП коронавирус». 830