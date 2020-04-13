Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЯпонские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv. Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека.
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с чего всё началось
Как сообщает
 портал bioRxiv, в Японии в результате проведенных медицинских исследований экспертами было установлено, что препарат Нелфинавир, использующийся в терапии против вируса иммунодефицита человека, активен в отношении опасного коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец18:39

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Ученые нашли блокирующее размножение коронавируса лекарство

Известия18:22

Врачи в Японии нашли препарат для блокировки коронавируса

News.ru19:02

Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

Аргументы и Факты18:56

В Японии медики нашли препарат, способный блокировать коронавирус

Московский Комсомолец19:14

Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

РИА Новости18:19

Найдено блокирующее размножение коронавируса лекарство

Lenta.ru17:07

Назначено переназначить. Известные противовирусные препараты совершенствуют для борьбы с COVID-19

Портал Поиск05:00
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Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Энергетика

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
2
Транспорт

Каршеринг «Яндекс.Драйв» временно приостановит работу в Москве

Каршеринг "Яндекс.Драйв" с 13 по 19 апреля приостановит оказание услуг в Москве, в том числе долгосрочной аренды автомобилей, передает ТАСС.
Москва 24 17:04
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

РБК 18:07
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
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Общество

В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа

Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru 16:28
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Музыка

Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч

Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru вчера в 03:36
Общество

Ведущий эпидемиолог Китая назвал переломную точку в пандемии

При нынешних темпах развития ситуации с коронавирусом в мире переломный момент наступит еще минимум через две недели.
Известия 17:47
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Наука

Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса

Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:38
1
Общество

В Москве 1358 человек оштрафованы за нарушение социальной дистанции

Сотрудники московской полиции 11 апреля составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции (ст. 3.18.1 КоАП), сообщил оперативный штаб.
Ведомости 07:31
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Происшествия

Задержаны все сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты

Полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении.
Интерфакс 06:07
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Армия и оружие

В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков

Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
REGNUM 19:10
Гаджеты

Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD

CyberSport.ru 11:28
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Культура

Творческие коллективы ТОФ транслируют концерты и спектакли в сети

Владивосток, 12 апреля 2020, 15:23 — REGNUM Трансляции спектаклей и концертов в интернете организовали творческие коллективы Тихоокеанского флота (ТОФ) во время режима самоизоляции, введенного в России из-за распространения коронавируса.
REGNUM 08:23
Общество

В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
261
Общество

ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве

Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
373
Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
2
Авто

Ford представил особый Arctic Trucks Ford F-150 AT44

Компания Ford подготовила специальную «снегоходную» версию Arctic Trucks Ford F-150 AT44.
Тарантас Ньюс вчера в 11:15
1
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации

Газета.Ru вчера в 17:33
642
Общество

Застрявшие в Сеуле российские туристы вернулись домой

Застрявшие в аэропорту Сеула россияне вернулись домой, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.
РБК 09:38
18
Хоккей

Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.
ТАСС Спорт вчера в 11:07
1
Кино

Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее

Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.
Popcornnews.ru 10 апреля в 10:00
Здоровье

Коронавирус подтвердился у мамы и ребёнка в Забайкалье

Анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции у мамы и ребёнка в Забайкальском крае, сообщила 12 апреля во время прямого эфира руководитель Роспотребнадзора по краю Светлана Лапа.
Чита.Ру 07:08
Здоровье

В Москве изменили порядок медпомощи беременным

В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
199
Футбол

Тренер ЦСКА и сборной России: «Вполне мог перенести коронавирус и даже не знать об этом»

Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал о нахождении в Москве в начальной фазе распространения коронавируса и о своем нынешнем самочуствии.
Sport24.ru 19:02
Наука

Ученые выяснили как вирусы животных стали переходить на людей

Оказалось, что из 5 335 видов наземных млекопитающих 609 (11,4%) способны заражать вирусами человека.
Реальное время 15:36
4
Общество

Полиция работает на всех въездах в Москву

Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия вчера в 08:22
2,3K
Общество

Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус»

Министерство коммуникаций и связи России добавило в App Store и Google Play приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».
RT на русском 12:56
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Экономика

Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса

Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.
Известия 13:00
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