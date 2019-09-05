Транспорт
Online47.ru«Умные» светофоры появятся в девяти городах России
Проект "Умный светофор" наплавлен на решение проблем заторов на городских дорогах. О положительных результатах работы системы можно узнать на примере статистики в Воронеже, где с момента появления светофоров количество пробок и заторов на улицах сократилось на 20%.
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Политика
Путин предостерег власти Украины от преследования оппозиции
Если нынешняя украинская власть начнет работу с преследований оппозиции, ни к чему хорошему это не приведет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ-2019.
Новые Известия 07:21
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Экономика
РСПП опросит бизнес о введении четырехдневной рабочей недели
Российский союз промышленников и предпринимателей разослал входящим в него компаниям запрос о целесообразности введения четырехдневной рабочей недели, сообщил RNS в ходе Восточного экономического форума глава РСПП Александр Шохин.
Rambler News Service 00:07
Политика
Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Газета.Ru 05:27
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Политика
Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко
Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Вести.Ru вчера в 08:52
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Армия и оружие
Украинская разведка назвала 8 сценариев будущего страны: половина — военные
Скибицкий подчеркнул, что сейчас на Украине, по мнению разведки, происходит второй «военный» сценарий.
REGNUM 07:14
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Транспорт
Собянин открыл развязку МКАД и южного дублера Кутузовского проспекта
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл транспортную развязку МКАД на пересечении с улицей Генерала Дорохова, реконструкция которой была проведена в рекордно короткие сроки - всего за 1,5 года, и предложил москвичам придумать название для новой вылетной магистрали с рабочим названием южный дублер Кутузовского проспекта.
РИА Новости 04:56
Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Культура
Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса»
Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.
VSE42.RU 04:49
Шоу-бизнес
Бузова покупает виллу на Бали за 20 млн рублей
Рядом с виллой располагается пляж. Как стало известно, на Бали покупают виллы и другие звёзды отечественного шоу-бизнеса.
Ореанда-Новости 06:42
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Гаджеты
Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold поступил в продажу
The GEEK 02:42
Общество
Глава Минздрава Скворцова проведет прямую линию с россиянами
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова намерена провести прямую линию с россиянами.
URA.Ru вчера в 15:08
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Кино
Уилл Поултер сыграет главную роль в сериале «Властелин колец»
Культуромания 04:57
Экономика
Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября
Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Общество
УГМК начнет строить ледовую арену в сентябре
Уральская горно-металлургическая компания начнет строительство ледовой арены на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге уже в сентябре.
Политсовет 03:34
Происшествия
Два подростка на Урале готовили массовое убийство
Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38