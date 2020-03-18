Энергетика
News.ruЯпонский банк предсказал нефти падение ниже нуля
Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке. Мнение эксперта приводит портал ZeroHedge.
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Японский банк не исключает продажи нефти ниже нуля (!) долларов за баррель
Новые Известиявчера в 11:44
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.
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Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
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34-летняя топ-модель Ирина Шейк появилась на обложке глянца совершенно обновлённой.
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В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
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Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
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«AliExpress Россия» отменит комиссию для российских продавцов
«AliExpress Россия» отменит комиссию для российских продавцов в целях поддержки малого и среднего бизнеса.
Общество
Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве
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Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
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Нью-Йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
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