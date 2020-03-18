Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке. Мнение эксперта приводит портал ZeroHedge.

Общество Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Политика В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Финансы Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.

Общество Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.

Общество Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.