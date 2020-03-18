Энергетика
News.ruЯпонский банк предсказал нефти падение ниже нуля
Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке. Мнение эксперта приводит портал ZeroHedge.
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Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Общество
Вице-премьер Забайкалья призвала участвовать в #Мойдодыр челлендже
Вице-премьер правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова на своей странице в Instagram обратилась к подписчикам с призывом присоединяться к #Мойдодыр челленджу.
Футбол
Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове
В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ.
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Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Общество
Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта
Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
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Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Технологии
К тестированию сетей 5G приступят в России
Госкомиссия по радиочастотам выдаст компании «Новые цифровые решения» частоты в миллиметровом диапазоне для тестирования 5G.
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Армия и оружие
100 лет назад Красная армия захватила Екатеринодар
Политика
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Гердт выразил мнение, что санкции в отношении России следовало отменить еще до этого кризиса с инфекцией.
Авто
Начались первые поставки Tesla Model Y
Американский автогигант Tesla поделился официальным видеороликом, который демонстрирует дизайн новинки кроссовера Model Y. В свою очередь, уже в начале текущего месяца крупный производитель уже приступил к сборке данной модели.
Футбол
Невесту Роналду обвинили в нарушении карантина
Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, однако, после похода в магазин многие болельщики считают, что модель подвергает риску здоровье 35-летнего футболиста.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Космос
Найдена первая планета вне диска Млечного Пути
Международная группа астрономов обнаружила первую экзопланету, которая находится вне тонкого диска Млечного Пути.
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Общество
В США обнаружили коронавирус у конгрессмена
Член конгресса США Марио Диас-Баларт от Республиканской партии (штат Флорида) сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году
В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, чем кормит Константина Богомолова
Напомним, что об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году, почти сразу после развода телеведущей с актером Максимом Виторганом, с которым они вместе воспитывают двухлетнего сына Платона.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Общество
Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей столицы по возможности перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал увеличение стоимости бензина, пишет РИА "Новости".
Здоровье
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Футбол
Павел Мамаев анонсировал отъезд из РФ
Игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев сообщил, что он вместе с семьей готовит переезд в другую страну.