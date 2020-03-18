Энергетика

News.ruNews.ruЯпонский банк предсказал нефти падение ниже нуля

Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке. Мнение эксперта приводит портал ZeroHedge.
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Нефти предсказали падение стоимости ниже нуля

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