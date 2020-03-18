Энергетика

News.ruNews.ruЯпонский банк предсказал нефти падение ниже нуля

Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке. Мнение эксперта приводит портал ZeroHedge.
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Нефти предсказали падение стоимости ниже нуля

Lenta.ru12:01

Японский банк предсказал нефти падение ниже нуля

News.ru12:20

Японский банк не исключает продажи нефти ниже нуля (!) долларов за баррель

Новые Известия11:44

Mizuho: цены на нефть могут опуститься ниже ноля

Profinance.ru05:48

Японские аналитики предсказали ценам на нефть падение ниже нуля

Суть событий13:05
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Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
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Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ

На фоне ситуации с пандемией коронавируса, Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.
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Украинский депутат Верховной Рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией, о чём он сообщил в своём Facebook.
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Первый канал объявил о приостановке съемок шоу «Dance Революция».
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Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

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Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
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В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 368 человек, количество летальных исходов практически равно числу случаев выздоровления.
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