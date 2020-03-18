Энергетика
News.ruЯпонский банк предсказал нефти падение ниже нуля
Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке. Мнение эксперта приводит портал ZeroHedge.
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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, порассуждал на тему места проведения его боя с Тони Фергюсоном.
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