Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНефти предсказали падение стоимости ниже нуля

Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, ситуацию, когда трейдеры начнут приплачивать покупателям, спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке и переполненность хранилищ, пишет портал ZeroHedge.
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Нефти предсказали падение стоимости ниже нуля

Lenta.ru12:01

Mizuho: цены на нефть могут опуститься ниже ноля

Profinance.ru05:48

Японский банк предсказал нефти падение ниже нуля

News.ru12:20

Японский банк не исключает продажи нефти ниже нуля (!) долларов за баррель

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