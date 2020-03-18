Энергетика
Lenta.ruНефти предсказали падение стоимости ниже нуля
Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, ситуацию, когда трейдеры начнут приплачивать покупателям, спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке и переполненность хранилищ, пишет портал ZeroHedge.
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Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
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Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
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Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
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В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
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Экономика
Шантаж не пройдет: Эр-Рияд рискует проиграть Москве нефтяную войну
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Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность
Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность.
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Трамп примет военные полномочия по контролю над экономикой
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в среду подпишет указ о применении закона "Об оборонном производстве", который предполагает расширенный контроль властей над гражданской экономикой.
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Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
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Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
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Путин пообещал восстановить права на надбавки к пенсиям ветеранам ВС
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что будут восстановлены права на надбавки к пенсиям всех ветеранов вооруженных сил, проходивших службу в странах, где велись боевые действия.
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В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену
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Основания для анализа на коронавирус назвали власти Москвы
Столичный Депздрав назвал людей, которым стоит пройти тест на коронавирус. К тому же граждан разделили на 4 условные группы.
Общество
«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян
Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Общество
Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сменил маршрут
Судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2» сменило маршрут.
Космос
Двигатель Falcon 9 со спутниками Starlink выключился в полете
Один из девяти двигателей Merlin 1D+ первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9 в ходе полета носителя преждевременно выключился, сообщил в Twitter глава компании SpaceX Илон Маск.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Общество
Пандемия коронавируса может затянуться на два года
Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Политика
Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией
Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
Общество
Установлен срок жизни коронавируса на разных предметах
Британские ученые установили, что новый тип коронавируса держится на большинстве поверхностей около 72 часов.
Общество
Роскомнадзор предупредил об ответственности за фейки о коронавирусе
Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, которая сеет панику и беспокойство.
Авто
В России запатентован новый Nissan Juke
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения компактного кроссовера Nissan Juke нового поколения.