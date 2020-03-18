Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, ситуацию, когда трейдеры начнут приплачивать покупателям, спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке и переполненность хранилищ, пишет портал ZeroHedge.

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