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Японский эксперт Ядова заявил, что отключение России от SWIFT оказалось неэффективным

К такому выводу в статье для японского издания Shūkan Gendai пришел доктор экономических наук Дзюнъити Ядова.
РИА Новости
"Санкционные меры по отключению России от системы SWIFT, которые изначально считались решающими, малоэффективны", - резюмирует Ядова.
РИА Новости
В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
В начале марта ЕС отключил от международной межбанковской системы SWIFT 7 российских банков — ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Lenta.ru

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Японский эксперт Ядова заявил, что отключение России от SWIFT оказалось неэффективным
РИА Новости18:27
Японский экономист объяснил, почему отключение от SWIFT не подействовало на экономику России
РЕН ТВвчера в 04:54
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