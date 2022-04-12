РИА НовостиЯпонский эксперт Ядова заявил, что отключение России от SWIFT оказалось неэффективнымК такому выводу в статье для японского издания Shūkan Gendai пришел доктор экономических наук Дзюнъити Ядова.РИА Новости"Санкционные меры по отключению России от системы SWIFT, которые изначально считались решающими, малоэффективны", - резюмирует Ядова.РИА НовостиВ ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.РИА НовостиВ начале марта ЕС отключил от международной межбанковской системы SWIFT 7 российских банков — ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЯпонский эксперт Ядова заявил, что отключение России от SWIFT оказалось неэффективнымРИА Новости18:27Японский экономист объяснил, почему отключение от SWIFT не подействовало на экономику РоссииРЕН ТВвчера в 04:54Показать все источникиОценить9Поделиться