Коронавирус
РИА НовостиЯпонский финансист объяснил устойчивость экономики России при пандемии
"Нынешний кризис является лишним тому подтверждением", - указал экономист. Кроме того, западноевропейские и американские инвесторы тоже отмечают высокую устойчивость российской экономики к последствиям "корона-кризиса", пишет автор.
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Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
Политика
Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме
Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Газета.Ru 19:02
Футбол
Тренера «Тамбова» устроила победа над «Спартаком» в матче РПЛ
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин высказался по итогам матча 26-го тура чемпионата России против московского "Спартака".
Газета.Ru 04 июля в 21:48
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском 09:46
Происшествия
Путин отправил в отставку генерала МВД
Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru 10:14
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК вчера в 20:19
Армия и оружие
В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России
Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в России
Автомобильные эксперты рассказали о том, почему в России могут слишком быстро ломаться силовые агрегаты, даже если машина используется всего несколько месяцев.
Car.ru 14:41
Авто
Kia зарегистрировала новые модели в России
Компания Kia запатентовала в России два новых названия для будущих автомобилей.
Daily-Motor.Ru 11:55
Политика
Коронавирус: последние новости 7 июля. Власти будут отслеживать зараженных по геолокации, россияне потратили детские выплаты на смартфоны
В России выявлено 688276 инфицированных. Лекарство от коронавируса 20 июля Бразилия начнет испытания китайской вакцины.
URA.Ru 23:00
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
Live24 07:40
Общество
Определены самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»
PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.
РИА Новости 20:03
Общество
Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 20:12
Игры
Ice-Pick Lodge анонсировала три новые игры — все для смартфонов
Игромания.ру 14:26
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество
В ООН предрекли учащение эпидемий зоонозных заболеваний
Специалисты считают, что каждый год зоонозные заболевания убивают около двух миллионов человек.
Lenta.ru 22:55
Происшествия
Петербургского журналиста Давида Френкеля выписали из больницы
Фотокорреспондента "Медиазоны" выписали из больницы, после инцидента на избирательном участке в Санкт-Петербурге, где ему сломал руку полицейский.
Neva.Today 12:30
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни
Вести ПК в Воронеже 03:38
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Пятого мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках").
РИА Новости 19:22
Кино
В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине
Игромания.ру 10:35
Здоровье
В Якутии скончались 44 пациента с коронавирусом
С начала эпидемии скончались 44 пациента с SARS-CoV-2.
REGNUM 22:36
Политика
Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии
Партия считает, что нужно провести голосования о включении в состав России в самопровозглашенных Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Приднестровской Молдавской республике (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.
Коммерсантъ 20:20
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43