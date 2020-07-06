Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЯпонский финансист объяснил устойчивость экономики России при пандемии

"Нынешний кризис является лишним тому подтверждением", - указал экономист. Кроме того, западноевропейские и американские инвесторы тоже отмечают высокую устойчивость российской экономики к последствиям "корона-кризиса", пишет автор.
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Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин высказался по итогам матча 26-го тура чемпионата России против московского "Спартака".
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Армия и оружие

В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России

Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
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Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

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