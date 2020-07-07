Российская экономика, "закаленная" борьбой с западными санкциями, проявила, по признанию автора, неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса.

Политика Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России само провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.

Общество Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения «В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.

Происшествия Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.

Общество У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.

Экономика Названы регионы с самой низкой стоимостью жилплощади в новостройках На стоимость квадратного метра в различных регионах в первую очередь влияет количество доступной жилплощади на рынке, рассказал RT ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников.

Армия и оружие Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

Общество «Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя Пятого мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках").

Авто Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров Компания Hyundai планирует реализовать в РФ систему продажи машин напрямую с завода с использованием специальной онлайн-платформы.

Общество Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.

Политика Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.

Здоровье Врач назвала две основные причины выпадения волос Причин выпадения волос может быть очень много, однако врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова назвала две самые основные.

Шоу-бизнес Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.

Политика Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.

Общество Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.

Общество Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл Выплатить семьям с детьми от 3 до 16 лет в июне по 10 тыс. руб. в рамках поддержки в период пандемии коронавируса поручил 11 мая президент Владимир Путин.

Происшествия Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52 В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.

Гаджеты Бюджетный OnePlus Nord оборудовали уникальной камерой Китайский производитель смартфонов OnePlus, которые часто занимают лидерские позиции в рейтингах лучших гаджетов, готовится в скором времени представить недорогой аппарат с интересным модулем камеры.

Общество В России за год снизился уровень крайней бедности Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

Здоровье Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта Вторичное поражение Ученые из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета описали в своей статье поражения слизистой полости рта у пациента с коронавирусной инфекцией.