Коронавирус
РИА НовостиЯпонский финансист объяснил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, "закаленная" борьбой с западными санкциями, проявила, по признанию автора, неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса.
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Политика
Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России само провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.
РБК 00:06
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском вчера в 09:46
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Известия вчера в 20:14
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Армия и оружие
Forbes: Украина готовит ловушку российским кораблям в Черном море
Украина хочет использовать новую тактику в Черном море, чтобы создать конкуренцию российскому военно-морскому флоту.
ПолитРоссия вчера в 12:54
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Происшествия
Восемь автомобилей сгорели на территории бизнес-центра в Петербурге
Известия вчера в 20:00
Экономика
Названы регионы с самой низкой стоимостью жилплощади в новостройках
На стоимость квадратного метра в различных регионах в первую очередь влияет количество доступной жилплощади на рынке, рассказал RT ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
Хоккей
Среди игроков НХЛ выявлено 23 случая заражения коронавирусом
CT news вчера в 16:20
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Пятого мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках").
РИА Новости вчера в 19:22
Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Компания Hyundai планирует реализовать в РФ систему продажи машин напрямую с завода с использованием специальной онлайн-платформы.
Новые автомобили вчера в 22:49
Киберспорт
В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
3DNews вчера в 01:45
Общество
Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках
По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.
Ридус вчера в 02:32
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
Здоровье
Врач назвала две основные причины выпадения волос
Причин выпадения волос может быть очень много, однако врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова назвала две самые основные.
Известия вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Политика
Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту
Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС вчера в 16:29
Общество
Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса
В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 20:24
Общество
Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл
Выплатить семьям с детьми от 3 до 16 лет в июне по 10 тыс. руб. в рамках поддержки в период пандемии коронавируса поручил 11 мая президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 18:06
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Гаджеты
Бюджетный OnePlus Nord оборудовали уникальной камерой
Китайский производитель смартфонов OnePlus, которые часто занимают лидерские позиции в рейтингах лучших гаджетов, готовится в скором времени представить недорогой аппарат с интересным модулем камеры.
Экономика сегодня вчера в 07:13
Происшествия
Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
РИА Новости вчера в 21:17
Общество
В России за год снизился уровень крайней бедности
Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM вчера в 01:20
Здоровье
Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта
Вторичное поражение Ученые из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета описали в своей статье поражения слизистой полости рта у пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 17:01
Футбол
Фернандеш: не смогу назвать Криштиану Роналду самым талантливым
Напомним, что Фернандеш выступал за «Локомотив» в период с 2014 по 2019 года. На данный момент он выступает за «Краснодар».
ГЛАС.RU вчера в 22:23
Общество
В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции
По традиции в ночь на Ивана Купалу люди собирали росу.
Orengrad.ru вчера в 10:30