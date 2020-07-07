с чего всё началось

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.

Здоровье У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.

Музыка Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.

Общество В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.

Экономика Регионы сократили закупку лекарств для льготников Российские регионы сократили закупку лекарств для льготных категорий населения на четверть.

Политика Антикоррупционную политическую партию возглавил племянник Путина Как отметили в руководстве политического объединения, включение в состав партии «успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля» придаст ей «новый импульс» в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.

Авто Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".

Здоровье На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.

Происшествия Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.

Происшествия В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир» Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.

Общество В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.

Кино Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова» Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова».

Общество В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса За 6 июля в республике подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции.

Общество Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45% За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.

Политика Посольство РФ: Москва может ответить на введенные Лондоном санкции Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал санкции, введенные Лондоном в отношении 25 россиян в рамках так называемого "дела Магнитского".

Политика ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2–3 дней Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Здоровье Казахстан направил на борьбу с COVID более 282 миллионов долларов "В целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции министерству здравоохранения было выделено средств на общую сумму 114,826 миллиарда тенге (более 282 миллионов долларов), из них 40,058 миллиарда тенге (более 98,4 миллиона долларов) из резерва правительства", - сообщила Цой на брифинге.

Общество Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.

Общество Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52 В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.

Политика Представлен новый прокурор Псковской области Иван Грибов В прокуратуре Псковской области проходит представление нового прокурора региона Ивана Грибова.

Общество В России выявили 6368 новых случаев коронавируса Число подтвержденных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368, до 694 230, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общество В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.

Общество Малышева заявила об окончании вспышки коронавируса в стране Врач и телеведущая Елена Малышева считает о том, что в России окончена вспышка коронавируса.