с чего всё началось

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.

Общество В Мельбурне введут шестинедельный карантин из-за коронавируса Премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс сообщил о введении в Мельбурне карантина на шесть недель.

Политика Медведчук обвинил ЕС в колониальной политике в отношении Украины Европейский союз проводит в отношении Украины колониальную политику и стремится "окончательно превратить Украину в сырьевой придаток", заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. 1

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 856

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 336

Общество Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации. 39

Здоровье Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent. 208

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 1,5K

Гаджеты Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10. 53

Политика ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. 24

Политика КНДР подтвердила отказ от прямых переговоров с США Повторное заявление об отказе прямых переговоров с США сделал глава департамента МИД КНДР по делам США Гвон Чон Гын 7 июля, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). 28

Шоу-бизнес Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут. 20

Общество Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью. 623

Происшествия СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. 1

Кино Крис Хемсворт снимется в роли Халка Хогана в новом фильме Netflix В недавнем интервью актер Крис Хемсворт заявил, что новый фильм окажется довольно забавным, а ему самому необходимо заниматься фантастической физической подготовкой и увеличить мускулатуру еще больше, чем пришлось для предыдущей работы «Тора». 5