Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЯпонский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
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Юсукэ Оцубо, бывший сотрудник японского посольства, занимавшийся анализом экономики России, отметил неожиданную устойчивость
 Москвы к глобальному кризису.
ФАНвчера в 14:22

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Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

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ИноСМИвчера в 06:00
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Криштиану Роналду прокомментировал откровенное фото своей девушки

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Общество

Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
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Общество

В Мельбурне введут шестинедельный карантин из-за коронавируса

Премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс сообщил о введении в Мельбурне карантина на шесть недель.
Коммерсантъ 02:38
Общество

Нижегородская область вошла в топ-20 регионов РФ по доходам населения

Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге субъектов РФ по материальному благополучию населения, подготовленном РИА «Новости».
Время Н вчера в 10:15
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Политика

Медведчук обвинил ЕС в колониальной политике в отношении Украины

Европейский союз проводит в отношении Украины колониальную политику и стремится "окончательно превратить Украину в сырьевой придаток", заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Газета.Ru вчера в 16:10
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
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Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Здоровье

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 05 июля в 11:14
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Политика

ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней

Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Российская газета 03:57
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Политика

КНДР подтвердила отказ от прямых переговоров с США

Повторное заявление об отказе прямых переговоров с США сделал глава департамента МИД КНДР по делам США Гвон Чон Гын 7 июля, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
ИА Красная Весна вчера в 18:45
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Шоу-бизнес

Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут.
Lenta.ru 04:18
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Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник.
Газета.Ru 04:15
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Общество

Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью.
Газета.Ru 03:53
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Шоу-бизнес

Егор Крид анонсировал новый трек со звездой

Напомним, недавно певец выпустил свой альбом под названием «58».
ПензаСМИ 00:30
Происшествия

СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети

По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
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Кино

Крис Хемсворт снимется в роли Халка Хогана в новом фильме Netflix

В недавнем интервью актер Крис Хемсворт заявил, что новый фильм окажется довольно забавным, а ему самому необходимо заниматься фантастической физической подготовкой и увеличить мускулатуру еще больше, чем пришлось для предыдущей работы «Тора».
Актуальные Новости 04:11
5
Культура

Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке

ТАСС вчера в 08:47
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Шоу-бизнес

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

ВладТайм вчера в 13:15
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Политика

Патрушев назвал создателей движения «Талибан» в Афганистане

Россия никогда не сотрудничала с талибами в Афганистане, поскольку у истоков этого движения стояли США.
Pravda.Ru 03:40
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Здоровье

Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения

На севере Китая, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за выявления случая подозрения у пациента бубонной чумы.
UfacityNews.ru 04:16
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